¡Blessd rompe el silencio! El cantante aclaró la verdad sobre su supuesto vínculo con Samantha Correa

Resumen: Blessd rompió el silencio y negó cualquier vínculo sentimental con la influencer Samantha Correa, aclarando que los rumores surgieron a raíz de una tiradera de Pirlo 420 y fueron exagerados por redes sociales. El cantante explicó que nunca ha conocido a Samantha y que la mención en la canción fue solo un recurso creativo, mientras la influencer destacó la importancia de visibilizar la lucha de las mujeres trans frente a comentarios y burlas infundadas.

Después de semanas de especulación en redes sociales y medios de entretenimiento, el reguetonero antioqueño Blessd habló públicamente por primera vez sobre los rumores que lo relacionaban sentimentalmente con la influencer Samantha Correa. La controversia se originó tras la viralización de la tiradera El Ficticio, publicada por el artista urbano Pirlo 420 a finales de 2025, tema que incluyó referencias indirectas a una mujer transgénero y desató amplias reacciones en internet.

La polémica ganó fuerza porque, aunque en la canción no se mencionan apellidos ni detalles específicos, muchos usuarios en plataformas como TikTok y otras redes sociales asociaron la mención con Samantha Correa, creadora de contenido de Medellín, lo que generó comentarios, especulaciones e incluso debates en torno a la identidad de género en la música urbana.

Blessd decidió abordar el tema durante una transmisión en vivo acompañado de los streamers Westcol y JuanFer. En esa conversación enfatizó que no existe ni existió ninguna relación personal con Correa. “Eso es algo que salió de la tiradera. Pero al final no pasó nada, ni tuvo que ver. Yo ni conozco a la pelada. Nunca nos hemos visto. Yo no la conozco para nada”, afirmó el cantante al ser consultado directamente sobre la presunta relación.

Blessd aclaró que probablemente Pirlo solo eligió ese nombre para que rimara en la canción y que no tenía nada que ver con su vida personal, y que todo se volvió viral por la exagerada interpretación de los seguidores.

La respuesta de Samantha Correa también marcó un punto importante en el desarrollo del debate. A través de sus redes sociales, la influencer rechazó que su identidad fuera utilizada como motivo de burla o reducción al ámbito del entretenimiento. “Yo hago visible lo que siempre les incomodó aceptar: que existimos, que somos mujeres y que no somos el insulto de nadie”, escribió, destacando la importancia de visibilizar a las mujeres trans con respeto y dignidad.

La discusión alrededor de la tiradera y las reacciones que desencadenó no han estado exentas de críticas. Voces dentro de la comunidad LGBTI y del entretenimiento han señalado que el uso de identidades o referencias a la orientación sexual como objeto de disputa musical puede normalizar actitudes discriminatorias y reforzar estereotipos negativos.

Con su pronunciamiento, Blessd buscó dejar en claro que no existe relación sentimental con Samantha Correa y que la controversia fue alimentada por interpretaciones en redes más que por hechos concretos. Su intervención pone punto final, al menos públicamente, a uno de los chismes más virales entre sus seguidores y detractores en las últimas semanas, y evidencia cómo las letras de canciones y la dinámica de las redes pueden trascender el ámbito artístico para afectar la reputación de personas ajenas a la disputa original.