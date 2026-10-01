Resumen: Peppino Mazzullo, actor italiano y reconocido por interpretar y prestar su voz a Topo Gigio durante 45 años, murió a los 100 años en su hogar en Sicilia. El artista comenzó a trabajar con el famoso personaje en 1961 y contribuyó a definir su voz, gestos y personalidad, además de participar en sus apariciones internacionales. Mazzullo también desarrolló una extensa carrera en teatro y televisión italiana y fundó una escuela de artes escénicas en Messina. Su retiro llegó en 2006, cuando regresó a Sicilia, donde pasó sus últimos años.

¡Adiós a una leyenda! Muere Peppino Mazzullo, la icónica voz de Topo Gigio, a los 100 años

La voz de uno de los personajes infantiles más recordados de la televisión dejó de escucharse. Peppino Mazzullo, actor y locutor italiano reconocido por interpretar a Topo Gigio durante más de 40 años, murió este miércoles 30 de septiembre a los 100 años.

Según informó el diario Il Messaggero, el artista falleció tranquilamente en su vivienda de Santo Stefano di Briga, localidad cercana a Messina, donde había vivido después de retirarse de los escenarios. Mazzullo había cumplido un siglo de vida el pasado junio.

Aunque Topo Gigio fue creado en 1958 por Maria Perego y Federico Caldura, la incorporación de Mazzullo llegó algunos años después y terminó siendo fundamental para la identidad del personaje. Desde 1961 y hasta 2006, el intérprete estuvo vinculado a la marioneta, aportándole una voz y una manera particular de expresarse que ayudaron a convertirla en una figura reconocida en distintos países.

Más de cuatro décadas detrás del famoso ratón

Mazzullo no se limitó a ponerle voz a Topo Gigio. A lo largo de los años también participó en textos e improvisaciones relacionados con el personaje, contribuyendo a construir una personalidad marcada por su tono particular, sus expresiones y una forma de hablar que quedó asociada al pequeño ratón.

La popularidad de Topo Gigio llevó al personaje fuera de Italia y permitió que Mazzullo participara en algunas de sus apariciones internacionales. Entre ellas estuvo su presencia en The Ed Sullivan Show, uno de los espacios televisivos más conocidos de Estados Unidos.

Su trabajo con el personaje se extendió hasta 2006, cuando decidió retirarse de los escenarios y regresar a Sicilia. Para entonces, la figura de Topo Gigio ya había pasado por distintas generaciones y se había convertido en parte de la cultura televisiva infantil.

Una carrera más allá de Topo Gigio

Aunque la mayor parte del reconocimiento internacional de Mazzullo estuvo relacionada con el pequeño ratón, su trayectoria artística comenzó mucho antes y también estuvo vinculada al teatro y la televisión italiana.

El actor recibió formación artística en Roma y Milán y participó en diferentes producciones y programas de televisión. Entre ellos estuvo Zecchino d’Oro, donde interpretó al personaje de Richetto junto al Mago Zurlì, además de Canzonissima.

También desarrolló proyectos relacionados con las artes escénicas y fundó y dirigió el Piccolissimo Teatro de Messina, una escuela dedicada a la formación teatral.

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Su capacidad para improvisar fue otra de las características destacadas de su carrera, una habilidad que también aprovechó durante los años en los que estuvo al frente de la interpretación de Topo Gigio.

Un personaje que cruzó fronteras

Topo Gigio apareció por primera vez en la televisión italiana a finales de los años 50 y con el paso del tiempo consiguió llegar a públicos de diferentes países.

La personalidad del personaje, caracterizada por su apariencia infantil, inocencia y particular manera de despedirse antes de dormir, hizo que permaneciera en la memoria de quienes lo conocieron durante su infancia.

La participación de Mazzullo fue clave en esa construcción. Durante 45 años, su interpretación acompañó al personaje y ayudó a consolidar una voz que terminó siendo inseparable de la imagen del pequeño ratón.

La otra pérdida relacionada con Topo Gigio

La muerte de Mazzullo ocurre pocos meses después del fallecimiento de otro actor estrechamente relacionado con el personaje.

El 25 de enero de 2026 murió a los 57 años Gabriel Garzón, actor mexicano reconocido por interpretar durante décadas la voz de Topo Gigio para el público latinoamericano.

Garzón fue una de las voces que permitió que el personaje llegara a varias generaciones de espectadores de habla hispana. Su muerte, ocurrida meses antes de la de Mazzullo, marcó otra pérdida para quienes crecieron escuchando al famoso ratón.

Con el fallecimiento de Peppino Mazzullo, a los 100 años, termina la vida de un intérprete cuya carrera quedó estrechamente ligada a uno de los personajes infantiles más reconocidos de la televisión. Su trabajo detrás de Topo Gigio se extendió durante 45 años y llevó su interpretación a diferentes escenarios y públicos.