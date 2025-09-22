Resumen: Blessd hizo historia en París al convertirse en el primer artista latino en inaugurar la gala del Balón de Oro. Con 25 años, el cantante paisa dio inicio a la prestigiosa ceremonia con una emotiva y elegante interpretación de su tema ‘Condenado al Éxito II’. Su presentación no solo marcó un hito para la música urbana colombiana, sino que también reafirmó su doble rol como artista y como uno de los propietarios de clubes de fútbol más jóvenes de Europa, consolidando el vínculo entre el arte y el deporte a nivel global.

¡Blessd hace historia en París! Así fue la inolvidable presentación del artista en la gala del Balón de Oro 2025

La estrella de la música urbana, Blessd, hizo historia este lunes al convertirse en el primer artista latino en inaugurar la prestigiosa ceremonia del Balón de Oro en París. Con solo 25 años, el paisa fue el encargado de dar inicio a la gala, celebrada en el emblemático Théâtre du Châtelet.

La ceremonia, que premia a los mejores futbolistas, entrenadores, clubes y jóvenes promesas de la temporada 2024/25, cuenta con un jurado internacional de periodistas deportivos para la elección de los ganadores.

Vestido con un elegante traje negro y acompañado por un pianista de cola, Blessd interpretó su tema ‘Condenado al Éxito II’, conquistando a miles de personalidades del deporte y la industria musical presentes en la capital francesa. Su presentación marcó un momento sin precedentes para la música urbana colombiana en un escenario de talla mundial.

En su cuenta de Instagram, el artista resumió la emoción del logro con un mensaje de gratitud y orgullo: “Todo se nos dio, quién lo iba a pensar, sirvieron los rosarios de mi abuelita al rezar. Primer artista de habla hispana en la historia en presentarse en la gala más importante del fútbol mundial […] orgulloso de llevar mi bandera, orgulloso de ser latino, orgulloso de ser COLOMBIANO”.

Además de su carrera musical, el artista ha incursionado en el ámbito deportivo como uno de los propietarios más jóvenes de clubes profesionales en Europa, con inversiones en el Vendsyssel FF de Dinamarca y el Conquense de España.

Con esta presentación, Blessd se une a una selecta lista de artistas de renombre que han inaugurado la gala, consolidando el impacto de la música urbana latina en eventos globales y llevando el nombre de Colombia a un escenario de máximo prestigio.