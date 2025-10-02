El Criterium Medellín tuvo un gran inicio este miércoles, 1 de octubre, en el Aeroparque Juan Pablo II.

La jornada inaugural demostró el porqué Medellín es considerada un epicentro del deporte en Colombia, ofreciendo un espectáculo de pasión, talento y el incondicional entusiasmo de la afición.

Ni siquiera la lluvia logró apagar el fervor de la competencia, que contó con la participación de ciclistas de todas las categorías, desde los más pequeños en la infantil hasta los más experimentados de la élite.

La emoción se sintió en el ambiente, con el público acompañando en familia el arranque de este evento.

¡Fiebre de biela en Medellín! El Criterium desafía la lluvia y enciende el Aeroparque Juan Pablo II

Entre los resultados más destacados, Óscar Fernández del Team Medellín EPM se llevó la victoria en la categoría élite masculina.

Por su parte, María Paula Latriglia del Team Sistecrédito dominó la prueba en la categoría élite femenina.

La acción del Criterium Medellín se traslada hoy, jueves 2 de octubre, al circuito de EPM, donde se anticipa otra jornada vibrante en la que los ciclistas buscarán la gloria.

