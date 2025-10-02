Minuto30
    ¡Fiebre de biela en Medellín! El Criterium desafía la lluvia y enciende el Aeroparque Juan Pablo II
    Criterium Medellín desafió la lluvia, con victorias de Fernández y Latriglia; la emoción sigue en el circuito EPM. Foto: Cortesía / Créditos al autor
    Resumen: El Criterium Medellín comenzó con éxito el miércoles, 1 de octubre, en el Aeroparque Juan Pablo II, reafirmando la ciudad como un epicentro deportivo a pesar de la lluvia, que no logró opacar el fervor de la competencia ni el entusiasmo del público familiar. La jornada inaugural contó con ciclistas de todas las edades y categorías, destacándose las victorias de Óscar Fernández (Team Medellín EPM) en la categoría élite masculina y María Paula Latriglia (Team Sistecrédito) en la élite femenina, con la acción preparándose para continuar este jueves en el circuito de EPM.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Criterium Medellín tuvo un gran inicio este miércoles, 1 de octubre, en el Aeroparque Juan Pablo II.

    La jornada inaugural demostró el porqué Medellín es considerada un epicentro del deporte en Colombia, ofreciendo un espectáculo de pasión, talento y el incondicional entusiasmo de la afición.

    Ni siquiera la lluvia logró apagar el fervor de la competencia, que contó con la participación de ciclistas de todas las categorías, desde los más pequeños en la infantil hasta los más experimentados de la élite.

    La emoción se sintió en el ambiente, con el público acompañando en familia el arranque de este evento.

    Entre los resultados más destacados, Óscar Fernández del Team Medellín EPM se llevó la victoria en la categoría élite masculina.

    Por su parte, María Paula Latriglia del Team Sistecrédito dominó la prueba en la categoría élite femenina.

    La acción del Criterium Medellín se traslada hoy, jueves 2 de octubre, al circuito de EPM, donde se anticipa otra jornada vibrante en la que los ciclistas buscarán la gloria.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

