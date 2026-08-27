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Resumen: Blake Lively recibirá aproximadamente 407.000 dólares por honorarios de abogados y costos judiciales tras su disputa legal con Justin Baldoni por Romper el círculo. El juez Lewis Liman fijó esta suma, muy inferior a los 7,5 millones de dólares que la actriz había solicitado. El conflicto comenzó en 2024 y terminó con un acuerdo entre las partes en mayo de 2026, mientras que las demandas presentadas por Baldoni contra Lively y Ryan Reynolds fueron posteriormente desestimadas.

¡Blake Lively gana una millonaria batalla legal! Recibirá más de 400.000 dólares tras el caso contra Baldoni

El enfrentamiento judicial entre Blake Lively y Justin Baldoni, protagonistas de Romper el círculo, llegó a uno de sus últimos capítulos con una decisión sobre los gastos legales de la actriz.

El juez Lewis Liman determinó que Lively tiene derecho a recibir 363.000 dólares por honorarios de abogados y otros 44.000 dólares en costos judiciales, para un total de aproximadamente 407.000 dólares.

La resolución se produjo después de que los actores alcanzaran en mayo un acuerdo para poner fin al litigio que los enfrentó durante unos 18 meses. Ese pacto evitó el juicio federal que estaba previsto para ese mismo mes y dejó como asunto pendiente la solicitud de la actriz para recuperar parte del dinero destinado a su defensa.

Una diferencia considerable frente a lo que había solicitado

Lively había reclamado 7,5 millones de dólares en honorarios legales, además de unos 540.000 dólares en costos judiciales.

El tribunal no aceptó esa cantidad. En su decisión, Liman señaló que la actriz podía obtener un reembolso considerado “razonable” teniendo en cuenta la importancia y complejidad del caso, pero cuestionó algunos de los gastos incluidos en la petición.

Por esa razón, el monto reconocido finalmente quedó muy por debajo de la suma reclamada.

El origen de la disputa entre los actores

La controversia comenzó en diciembre de 2024, cuando Lively presentó una denuncia contra Baldoni por hechos que, según su versión, ocurrieron durante la producción de Romper el círculo. La actriz lo acusó de comportamiento inapropiado, además de acoso laboral, sexual y personal, y sostuvo que posteriormente habría existido una campaña para afectar su reputación.

Baldoni negó las acusaciones y respondió con una demanda por 400 millones de dólares contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds, a quienes señaló por difamación y extorsión.

El proceso continuó durante meses y terminó involucrando a otras personas vinculadas con las partes. En abril de 2026, el juez desestimó varias de las acusaciones planteadas por Lively, entre ellas las relacionadas con acoso, difamación y conspiración.

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Las reclamaciones que permanecían abiertas fueron resueltas posteriormente mediante el acuerdo alcanzado en mayo.

¿Qué ocurrió con la demanda de Baldoni?

La acción presentada por Baldoni contra Lively y Reynolds tampoco prosperó. El actor había solicitado 400 millones de dólares en su demanda, pero esta fue desestimada en junio.

También fue desestimada otra demanda por 400 millones de dólares que Baldoni había presentado contra The New York Times, después de que el periódico publicara información relacionada con las acusaciones de Lively.

Tras el acuerdo de mayo, las partes manifestaron su intención de cerrar el enfrentamiento y continuar con sus vidas. Los detalles económicos de ese pacto no fueron revelados públicamente.

En un comunicado conjunto señalaron:

“Reconocemos que el proceso planteó retos y que las preocupaciones planteadas por Lively merecían ser escuchadas. Seguimos firmemente comprometidos con crear lugares de trabajo libres de conductas inapropiadas y de falta de productividad”.

Y añadieron:

“Esperamos sinceramente que esto ponga punto final al asunto y permita a todos los implicados seguir adelante de forma constructiva y en paz, incluyendo un entorno respetuoso en internet”.

Las reacciones tras la decisión

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, valoró favorablemente la decisión del juez debido a la diferencia entre los 7,5 millones de dólares solicitados por Lively y la cantidad finalmente reconocida.

“El fallo representa una victoria significativa para mis clientes y envía un mensaje claro de que, por muy poderoso que uno sea, los tribunales no son el lugar para aprovecharse de la ley en beneficio propio”, dijo Freedman en declaraciones recogidas por Variety.

Los abogados de Lively, Esra Hudson y Michael Gottlieb, también consideraron positivo el resultado para su representada y sostuvieron que el proceso debía entenderse desde una perspectiva de responsabilidad.

“Como hemos dicho desde el primer día, el caso de Blake Lively nunca se trató de dinero, sino de rendición de cuentas”, señalaron sus abogados, según Variety.

También agregaron:

“Ella abrió la puerta a otras víctimas y sentó un precedente para que otras personas se animaran a denunciar conductas similares. Este resultado demuestra que el sistema legal no se manipula tan fácilmente como las redes sociales y que sigue funcionando como un instrumento para exigir responsabilidades”.

Un caso que trascendió la película

La disputa entre los protagonistas de Romper el círculo terminó convirtiéndose en una controversia pública que involucró a figuras cercanas a ambos.

Una de ellas fue Taylor Swift, amiga de Lively, cuya relación con la actriz también quedó vinculada al proceso. El conflicto generó además consecuencias en la imagen pública de los protagonistas y mantuvo durante meses la atención de los medios de entretenimiento.

Baldoni volvió a referirse públicamente al caso en julio, cuando apareció junto a su esposa, la actriz sueca Emily Baldoni. Durante esa intervención, ella habló sobre las dificultades que la situación había representado para su familia.

“Hemos tenido que luchar contra muchas cosas y tratar de entender por qué pasan este tipo de cosas, que además se disfrazan de lucha por las mujeres. La verdad es que ha habido momentos muy traumáticos para nosotros como familia y por eso es tan difícil hablar”, aseguró.

Con la decisión de Liman sobre los gastos legales, queda cerrado el último asunto pendiente relacionado con el litigio. Lively recibirá aproximadamente 407.000 dólares, una cantidad considerablemente inferior a la que había solicitado inicialmente por su defensa.