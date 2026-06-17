¡Bienvenido a casa! Víctor Marulanda asume como nuevo Director Deportivo de Atlético Nacional

Resumen: La llegada de Marulanda reafirma el compromiso de seguir construyendo una institución que sea "sólida, competitiva y sostenible"

Minuto30.com .- Atlético Nacional ha hecho oficial el regreso de un referente histórico de la institución. A través de un comunicado, el club verdolaga anunció la vinculación de Víctor Marulanda como su nuevo Director Deportivo, sumando su experiencia al proyecto institucional que adelanta el equipo.

Marulanda retorna al equipo con el propósito de acompañar los procesos deportivos desde una visión gerencial y estratégica, integrándose al trabajo que viene desarrollando el club en la actualidad.

Desde su nueva posición, tendrá la responsabilidad directa de consolidar la estructura deportiva y garantizar que se cumplan los objetivos trazados para la presente campaña y las próximas temporadas.

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El club enfatizó que la llegada de Marulanda reafirma el compromiso de seguir construyendo una institución que sea «sólida, competitiva y sostenible», manteniéndose fiel a la identidad y a los valores que caracterizan al equipo antioqueño.

El comunicado oficial concluyó con un mensaje firmado por Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, quien le extendió una cálida bienvenida al nuevo directivo, deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva etapa al servicio del «Rey de Copas».

Comunicado de Nacional