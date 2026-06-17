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    ¡Bienvenido a casa! Víctor Marulanda asume como nuevo Director Deportivo de Atlético Nacional

    La llegada de Marulanda a Nacional reafirma el compromiso de seguir construyendo una institución que sea «sólida, competitiva y sostenible»

    Publicado por: SoloDuque

    victor marulanda
    Víctor Marulanda en una imagen de archivo
    ¡Bienvenido a casa! Víctor Marulanda asume como nuevo Director Deportivo de Atlético Nacional

    Resumen: La llegada de Marulanda reafirma el compromiso de seguir construyendo una institución que sea "sólida, competitiva y sostenible"

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    Minuto30.com .- Atlético Nacional ha hecho oficial el regreso de un referente histórico de la institución. A través de un comunicado, el club verdolaga anunció la vinculación de Víctor Marulanda como su nuevo Director Deportivo, sumando su experiencia al proyecto institucional que adelanta el equipo.

    Marulanda retorna al equipo con el propósito de acompañar los procesos deportivos desde una visión gerencial y estratégica, integrándose al trabajo que viene desarrollando el club en la actualidad.

    Desde su nueva posición, tendrá la responsabilidad directa de consolidar la estructura deportiva y garantizar que se cumplan los objetivos trazados para la presente campaña y las próximas temporadas.

    En contexto: ¿El regreso de un histórico? Atlético Nacional ya tendría «listico» el reemplazo de Fermani

    El club enfatizó que la llegada de Marulanda reafirma el compromiso de seguir construyendo una institución que sea «sólida, competitiva y sostenible», manteniéndose fiel a la identidad y a los valores que caracterizan al equipo antioqueño.

    El comunicado oficial concluyó con un mensaje firmado por Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, quien le extendió una cálida bienvenida al nuevo directivo, deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva etapa al servicio del «Rey de Copas».

    Comunicado de Nacional

    marulanda en nacional

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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