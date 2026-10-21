Bibliotecas rurales de Medellín superan 398 mil visitantes

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Resumen: Las bibliotecas públicas de Medellín superaron los 398.000 visitantes en los corregimientos, con talleres, lectura, formación tecnológica y actividades comunitarias.

Las bibliotecas públicas de Medellín registraron más de 398.000 visitantes en los cinco corregimientos de la ciudad durante este año, una cifra que refleja el alcance de estos espacios en el acceso a la cultura, la educación y el aprendizaje. La Alcaldía también reportó más de 231.000 participaciones en sus programas y servicios, en el marco de las acciones para preparar a la ciudad como Capital Mundial del Libro 2027.

De acuerdo con el balance de la alcaldía, las bibliotecas rurales acumularon 53.250 materiales prestados y consultados, 5.350 actividades realizadas y 2.620 espacios facilitados. La oferta incluye promoción de lectura, talleres, laboratorios digitales, actividades sobre salud mental, educación financiera y medio ambiente, entre otras iniciativas dirigidas a las comunidades.

La secretaria de Cultura Ciudadana, Verónica Suárez Restrepo, señaló que estos lugares cumplen funciones que van más allá del préstamo de libros. Según explicó, la oferta en las zonas rurales aumentó un 30% durante este año, con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso al conocimiento, el arte y la cultura.

Un servicio con mayor participación

Algunas bibliotecas registraron incrementos en la participación frente al mismo periodo de 2025. El Limonar presentó un crecimiento del 33,1%, la Biblioteca Pública Corregimental Santa Elena aumentó un 28,2% y San Sebastián de Palmitas reportó una variación positiva del 7,1%.

Para ampliar los servicios, la alcaldía articula esfuerzos entre el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina y Sapiencia. Esta alianza contempla clubes bilingües, talleres de salud mental, laboratorios digitales y acompañamiento tecnológico y pedagógico. El convenio cuenta con recursos por $519 millones.

Además, Editorial Planeta donó 1.696 libros destinados a bibliotecas de San Cristóbal, Lusitania, San Antonio de Prado, Limonar, Altavista, Palmitas y Santa Elena.

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La alcaldía también proyecta para 2027 renovar las Colmenas, salas de lectura infantil de los parques biblioteca de San Cristóbal y San Antonio de Prado. El plan contempla nuevo mobiliario, reorganización de espacios y experiencias de aprendizaje con juegos y tecnología.

La programación puede consultarse en aquí y en las redes sociales @bibliotecasmed y @cultura.med.

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