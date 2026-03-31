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    Betulia inicia recuperación del gas natural luego de horas sin servicio

    Betulia comienza a restablecer el servicio luego del ingreso de un tractocamión con suministro comprimido.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Betulia inicia recuperación del gas natural luego de horas sin servicio
    Fotos de Alcaldía de Betulia.
    Betulia inicia recuperación del gas natural luego de horas sin servicio

    Resumen: Betulia empieza a recuperar el servicio de gas tras ingreso de tractocamión en medio de emergencia vial en el suroeste de Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luego de varias horas de incertidumbre por la suspensión del servicio de gas natural, el municipio de Betulia, Antioquia, comienza a recuperar el suministro en medio de la emergencia vial que afecta al suroeste antioqueño.

    El cierre total de la vía entre Concordia y Betulia, provocado por una falla geológica en el sector La Quiebra, había impedido el ingreso de vehículos encargados del abastecimiento, dejando sin gas a la población en plena temporada de Semana Santa.

    Sin embargo, en las últimas horas la alcaldía confirmó un avance clave: el tractocamión con gas comprimido ya logró ingresar al municipio y actualmente se encuentra realizando el suministro, lo que permitirá restablecer progresivamente el servicio para la comunidad.

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    De acuerdo con el comunicado oficial, este logro fue posible gracias a las gestiones adelantadas con EPM y a las intervenciones en puntos críticos de la vía alterna por Salgar, donde maquinaria y personal trabajan para habilitar el paso seguro.

    Aunque el suministro comienza a normalizarse, la emergencia vial persiste y continúa generando preocupación en la región. Las autoridades mantienen monitoreo en la zona afectada mientras expertos evalúan la estabilidad del terreno y las acciones necesarias para reabrir completamente el corredor principal.

    Además del impacto en los servicios públicos, la situación sigue representando un riesgo para la movilidad, el turismo y la economía local, especialmente en una de las semanas más importantes del año para el municipio.

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