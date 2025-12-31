Bello le da ultimátum a Interaseo: o mejora la recolección de basuras o la Alcaldía inicia acciones legales

Resumen: La alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, otorgó un plazo perentorio de 30 días a la empresa Interaseo para que demuestre mejoras sustanciales en la recolección de residuos, tras una reunión este 30 de diciembre con el gerente general de la compañía. Esta medida, respaldada por otros siete municipios afectados del Valle de Aburrá y el Norte antioqueño, surge como respuesta a las constantes quejas ciudadanas por deficiencias en el servicio; de no cumplirse el requerimiento, la administración municipal iniciará las acciones legales pertinentes para garantizar un sistema de aseo eficiente y de calidad en el territorio.

Ante la creciente crisis por la acumulación de residuos sólidos en las calles de Bello, la alcaldesa Lorena González Ospina notificó formalmente a la empresa Interaseo que tiene un plazo máximo de 30 días para presentar mejoras sustanciales en el servicio. De lo contrario, la administración municipal iniciará acciones legales contundentes.

La decisión se tomó tras una reunión de carácter urgente celebrada este martes, 30 de diciembre, entre la mandataria local y el nuevo Gerente General de Interaseo, José Ricardo Trujillo. Durante el encuentro, González Ospina trasladó el malestar generalizado de los ciudadanos y la Administración por las deficiencias en la recolección, que han afectado la salubridad y el orden del municipio.

Un frente común en el Valle de Aburrá

La problemática no es exclusiva de Bello. En un hecho sin precedentes, la Alcaldía de Bello lideró una articulación con las secretarías de Medio Ambiente de otros siete municipios afectados: Girardota, Copacabana, Sabaneta, Itagüí, La Estrella, Caldas y San Pedro de los Milagros.

Este bloque de municipios ya había remitido una comunicación formal al gerente Trujillo exigiendo un Plan de Mejoramiento Integral. Las deficiencias en la operación de Interaseo han generado una crisis regional que las administraciones locales buscan resolver de manera conjunta.

Acciones legales en el horizonte

La alcaldesa fue enfática en que la paciencia de la administración tiene un límite. “Nuestro compromiso es que Bello sea un territorio limpio y agradable”, manifestaron fuentes oficiales. Si al cumplirse el plazo de un mes no se evidencia un cambio real en la eficiencia del servicio, se procederá con los trámites legales pertinentes para garantizar que la comunidad reciba el servicio público de aseo por el que paga.