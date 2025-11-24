Resumen: La Alcaldía de Bello entregó 47 galardones a líderes y empresas en la primera edición de 'Bello: Transformando Historias'. El evento exalta la labor de quienes impulsan la inclusión social en el municipio.

Líderes sociales y empresas de Bello fueron reconocidas por impulsar la inclusión

La Alcaldía de Bello celebró la primera edición de ‘Bello: Transformando Historias’, un emotivo evento destinado a exaltar a las personas, líderes y entidades que, desde la cotidianidad, contribuyen al fortalecimiento de la inclusión social y el tejido social en la ciudad.

El encuentro se realizó en el Parque de Artes y Oficios, con la presencia de la alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, quien subrayó la importancia de reconocer a quienes impulsan un Bello más humano y solidario con su labor.

Lea también: ¡Festival de Oro y Plata! Levantamiento de pesas colombiano brilló en el inicio de los Juegos Bolivarianos

Durante la velada se entregaron un total de 47 galardones y reconocimientos, que se distribuyeron de la siguiente manera:

26 galardones a líderes y lideresas de diversos grupos poblacionales, cuya trayectoria ha marcado transformaciones significativas en sus comunidades.

21 reconocimientos a empresas y entidades aliadas que han trabajado de manera articulada con la Administración Municipal en acciones de inclusión y participación ciudadana.

Un aspecto clave de esta iniciativa fue su carácter participativo: los galardonados fueron elegidos mediante votaciones, donde los diferentes grupos poblacionales seleccionaron a las personas y entidades que mejor representan historias de transformación y compromiso con el municipio.

Con el lanzamiento de esta primera edición, la Administración Municipal reafirma su compromiso con seguir impulsando iniciativas que reconozcan y fortalezcan el tejido social bellanita.

Más noticias de Bello