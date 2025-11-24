Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    Líderes sociales y empresas de Bello fueron reconocidas por impulsar la inclusión

    ‘Transformando Historias’ reconocieron a 47 líderes y entidades que trabajan por un Bello más inclusivo y solidario.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Líderes sociales y empresas de Bello fueron reconocidas por impulsar la inclusión

    Resumen: La Alcaldía de Bello entregó 47 galardones a líderes y empresas en la primera edición de 'Bello: Transformando Historias'. El evento exalta la labor de quienes impulsan la inclusión social en el municipio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Bello celebró la primera edición de ‘Bello: Transformando Historias’, un emotivo evento destinado a exaltar a las personas, líderes y entidades que, desde la cotidianidad, contribuyen al fortalecimiento de la inclusión social y el tejido social en la ciudad.

    El encuentro se realizó en el Parque de Artes y Oficios, con la presencia de la alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, quien subrayó la importancia de reconocer a quienes impulsan un Bello más humano y solidario con su labor.

    Lea también: ¡Festival de Oro y Plata! Levantamiento de pesas colombiano brilló en el inicio de los Juegos Bolivarianos

    Durante la velada se entregaron un total de 47 galardones y reconocimientos, que se distribuyeron de la siguiente manera:

    • 26 galardones a líderes y lideresas de diversos grupos poblacionales, cuya trayectoria ha marcado transformaciones significativas en sus comunidades.
    • 21 reconocimientos a empresas y entidades aliadas que han trabajado de manera articulada con la Administración Municipal en acciones de inclusión y participación ciudadana.

    Un aspecto clave de esta iniciativa fue su carácter participativo: los galardonados fueron elegidos mediante votaciones, donde los diferentes grupos poblacionales seleccionaron a las personas y entidades que mejor representan historias de transformación y compromiso con el municipio.

    Con el lanzamiento de esta primera edición, la Administración Municipal reafirma su compromiso con seguir impulsando iniciativas que reconozcan y fortalezcan el tejido social bellanita.

    Líderes sociales y empresas de Bello fueron reconocidas por impulsar la inclusión

    Foto de cortesía.

    Líderes sociales y empresas de Bello fueron reconocidas por impulsar la inclusión

    Foto de cortesía.

    Líderes sociales y empresas de Bello fueron reconocidas por impulsar la inclusión

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Bello


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.