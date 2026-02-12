Crisis sanitaria: Bello inicia sanciones contra Interaseo y evalúa nuevo operador

Resumen: La Alcaldía de Bello emprende acciones legales contra Interaseo por fallas en la recolección de basuras y analiza contratar un nuevo operador para la ciudad.

Tras meses de constantes denuncias por malos olores y cerros de desperdicios en las esquinas, la Alcaldía de Bello anunció formalmente que ha iniciado acciones sancionatorias contra la empresa Interaseo ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La medida surge luego de que venciera el plazo de un mes otorgado al operador para normalizar el servicio, una mejora que, según la alcaldía, nunca se materializó.

La situación ha escalado a tal punto que la Alcaldía de Bello no solo busca multas económicas, sino que ya avanza en un análisis jurídico riguroso para gestionar un cambio definitivo de operador.

La intención es clara: encontrar una alternativa que garantice la limpieza de las calles, algo que la actual empresa no ha logrado cumplir.

Interaseo, por su parte, ha tenido que reconocer ante los requerimientos oficiales que posee fallas críticas en su flota de camiones, falta de personal y un evidente incumplimiento en las frecuencias de recolección pactadas.

A pesar de que el operador ha intentado justificar las deficiencias mencionando factores externos, las autoridades han sido enfáticas en que los estándares de calidad no son negociables.

Mientras se define el futuro del contrato, se ha fortalecido la supervisión diaria en campo y se ha habilitado la línea de WhatsApp 301 726 71 72 para que la comunidad reporte puntos críticos. Sin embargo, las autoridades también recordaron que la solución requiere de cultura ciudadana, pues sacar las bolsas en horarios no permitidos agrava la emergencia ambiental que hoy tiene a los bellanitas en pie de lucha por un aire más puro.

