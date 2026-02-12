Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Cae presunto sicario del Clan del Golfo! Alias ‘Sangre’ fue capturado en el puente Madre Laura

En un operativo de rutina que terminó asestando un golpe contundente a las estructuras criminales que operan en Antioquia, las autoridades confirmaron la captura de un peligroso integrante del Clan del Golfo.

Alias de Sangre, fue interceptado por unidades de la Policía Nacional en las inmediaciones del puente Madre Laura, una zona estratégica que conecta el norte y el occidente de la capital antioqueña.

Lo que inició como una verificación de antecedentes terminó revelando el oscuro prontuario de este sujeto, quien estaría vinculado directamente con la subestructura ‘Gener Morales’.

La detención de alias Sangre no fue un hecho fortuito, sino el resultado de la articulación entre la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, quienes han intensificado los controles en puntos estratégicos de la ciudad.

Al momento de ingresar su documento en el sistema, los uniformados saltaron ante una orden de captura vigente por delitos de extrema gravedad: concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y homicidio.

Según las investigaciones preliminares, a este individuo se le atribuye la autoría material de al menos dos asesinatos cometidos en el municipio de Marinilla durante el año 2025.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Mario, ultimado el 17 de enero, y Jhonny Alexander, asesinado el 19 de marzo.

Tras su captura, el procesado fue trasladado a la Estación de Policía de Castilla, donde expertos de la SIJIN ratificaron su identidad y lo dejaron a disposición de las autoridades competentes para que responda por el rastro de violencia que habría dejado a su paso.

