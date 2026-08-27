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Resumen: La Alcaldía de Bello reforzó la capacidad operativa de su Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE-SEM) con la incorporación de dos ambulancias, una motocicleta de respuesta rápida y personal capacitado en atención prehospitalaria. Según detalló el secretario de Salud, Elkin Darío López Castrillón, la iniciativa busca optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias críticas —como politraumatismos, accidentes de tránsito, eventos cerebrovasculares, complicaciones gestacionales y descompensaciones de enfermedades crónicas—, disponiendo para la ciudadanía la línea directa 604 322 48 48 para la atención de estos casos.

Bello fortalece su sistema de urgencias médicas con nuevas ambulancias y personal especializado

La Alcaldía de Bello oficializó la entrega de nuevos recursos operativos para reforzar la capacidad de respuesta prehospitalaria en el municipio, integrando dos ambulancias, una motocicleta de atención rápida y personal especializado al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y al Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Nuevos equipos y capacidad operativa

La adquisición busca optimizar los tiempos de desplazamiento y mejorar la coordinación de la atención de emergencias en el territorio urbano y rural:

Unidades móviles: Dos ambulancias destinadas a la atención y el traslado de pacientes con requerimientos de salud urgentes.

Vehículo de respuesta rápida: Una motocicleta equipada para desplazar ágilmente al personal asistencial en puntos críticos donde el tiempo de reacción es vital.

Talento humano: Personal capacitado en atención prehospitalaria (APH), responsable de la valoración inicial, estabilización y remisión del paciente.

Criterios de atención y contacto

El secretario de Salud de Bello, Elkin Darío López Castrillón, precisó que la articulación del sistema busca responder de manera eficiente a las necesidades del municipio, e indicó que la prestación directa de este servicio de ambulancias se enfocará exclusivamente en cinco situaciones clínicas:

Politraumatismos.

Accidentes de tránsito.

Accidentes cerebrovasculares (ACV).

Complicaciones en mujeres embarazadas.

Descompensaciones de enfermedades crónicas que requieran servicio de urgencias.

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Para activar este servicio de atención prehospitalaria, la administración municipal dispuso la línea telefónica directa del CRUE-SEM: 604 322 48 48.

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