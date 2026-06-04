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Resumen: El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, aseguró que los hechos ocurridos en la Universidad de Antioquia no fueron una protesta pacífica. Reportó dos capturas y defendió la actuación de la fuerza pública.

Detalles de las capturas realizadas durante los disturbios en la UdeA: uno de los detenidos habría disparado contra los policías

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, se pronunció sobre los disturbios registrados el pasado 3 de junio en la Universidad de Antioquia y aseguró que los hechos no correspondieron a una protesta social, sino a acciones violentas.

El funcionario sostuvo que alrededor de 30 personas encapuchadas protagonizaron los desmanes y que algunas de ellas utilizaron artefactos explosivos e incendiarios durante varias horas en inmediaciones del campus universitario.

“No era una protesta, mucho menos una protesta social o pacífica”, manifestó Villa, quien aseguró que los encapuchados lanzaron papas bomba, bombas molotov y otros elementos contra la fuerza pública.

Según el secretario, las autoridades activaron de inmediato un Puesto de Mando Unificado y desplegaron presencia policial sobre la calle Barranquilla para evitar que los disturbios se extendieran a otros sectores de la ciudad.

“Lo que vimos ayer fueron actos terroristas, actos vandálicos, actos propios de criminales, de ilegales y de delincuentes que se escudan en un territorio universitario para creer que son intocables”, afirmó.

De acuerdo con la alcaldía, la intervención de la fuerza pública permitió contener los enfrentamientos y evitar mayores afectaciones al orden público.

Villa confirmó que durante los operativos fueron capturadas dos personas. Una de ellas por, presuntamente, obstruir procedimientos policiales, mientras que la segunda fue detenida luego de una investigación apoyada en cámaras de seguridad.

Según las autoridades, este último capturado habría sido identificado tras un seguimiento realizado desde el interior de la universidad hasta el momento en que abandonó la zona. Villa aseguró que el hombre fue interceptado en flagrancia y que en su poder fueron hallados un arma de fuego, prendas utilizadas durante los disturbios y otros elementos que hacen parte de la investigación.

No obstante, las acusaciones sobre el uso de armas de fuego y la presunta participación en actos violentos corresponden a la versión entregada por las autoridades y deberán ser esclarecidas dentro de los procesos judiciales en curso.

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El secretario también señaló que, durante otras diligencias adelantadas por organismos de seguridad, se encontraron elementos que, según indicó, podrían evidenciar presuntos vínculos ideológicos o afinidades con grupos armados ilegales.

Entre los objetos mencionados por el funcionario se encuentran banderas alusivas al ELN, material propagandístico y otros elementos que actualmente son materia de análisis por parte de las autoridades competentes.

“Nosotros no nos vamos a cansar ni un segundo de perseguir a esos terroristas y a esos criminales. Aquí no lo vamos a permitir”, expresó Villa al defender la actuación de la Policía y demás organismos de seguridad.

Los disturbios obligaron a evacuar el campus de la Universidad de Antioquia, suspender actividades académicas y cancelar eventos programados para esa jornada.

Además, generaron importantes afectaciones a la movilidad en corredores como la calle Barranquilla y sectores aledaños del norte de Medellín.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan recopilando elementos probatorios para establecer responsabilidades individuales y determinar el alcance de los hechos ocurridos durante la alteración del orden público.

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