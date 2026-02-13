Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡A estudiar se dijo! Bello abre cupos para que los adultos mayores terminen la primaria

La alcaldía anunció la apertura de una nueva convocatoria para el programa Bello Mayor Educación, una iniciativa diseñada específicamente para que las personas de la tercera edad logren culminar su educación básica primaria e inicien su tránsito hacia el bachillerato.

Para este 2026, la oferta educativa se concentrará en tres instituciones públicas estratégicas: la Josefa Campos en Niquía, la Hernán Villa Baena en Bellavista y el Marco Fidel Suárez en el sector centro, permitiendo que los estudiantes asistan los sábados en jornada de la mañana.

Para la alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, esta estrategia es una herramienta poderosa para cerrar brechas históricas.

“Este programa es una oportunidad que hemos venido consolidando para brindar nuevas opciones de aprendizaje a las personas mayores, permitiéndoles encontrar la posibilidad de cumplir el sueño de terminar su bachillerato”, destacó la mandataria.

Hasta la fecha, cerca de 150 adultos mayores ya se han graduado de primaria gracias a este modelo de matrícula cero, el cual no solo fortalece las habilidades académicas, sino que también fomenta el bienestar emocional y la integración social de una población que, por razones económicas o familiares, no pudo estudiar en su juventud.

Los interesados tienen plazo hasta el próximo 27 de febrero de 2026 para formalizar su inscripción.

El trámite se puede realizar de manera presencial en el Centro Vida “Ana María Díaz”, ubicado a media cuadra del parque principal, o por medio de este link.

Además de la formación gratuita, la Alcaldía ha entregado kits escolares con cuadernos, reglas y útiles básicos para facilitar el proceso de aprendizaje.

Con esta apuesta, liderada por las secretarías de Adulto Mayor y Educación, el municipio busca que sus ciudadanos más experimentados retomen sus proyectos de vida en espacios dignos y de calidad.

