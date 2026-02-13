Menú Últimas noticias
    Tensión en zona rural de Jamundí por banderas de disidencias y cobros extorsivos

    Habitantes denuncian que las disidencias de las Farc instalaron banderas en zonas turísticas en Jamundí.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto sacada de redes sociales.
    Resumen: Habitantes de Jamundí denuncian la presencia de banderas de las disidencias de las Farc en San Vicente y el cobro de peajes ilegales en la zona rural.

    El miedo se ha tomado los paisajes turísticos de la zona rural de Jamundí. Habitantes de las goteras del municipio denuncian vivir bajo una soberanía impuesta por el frente ‘Jaime Martínez’, de las disidencias de las Farc.

    La alerta máxima se disparó en el corregimiento de San Vicente, ubicado a solo 20 minutos del casco urbano, donde aparecieron banderas de este grupo armado ilegal.

    Para comerciantes y líderes dedicados al turismo, este acto es un mensaje directo de dominio territorial en una zona que debería estar bajo el control exclusivo de la democracia y la Fuerza Pública.

    Los pobladores denuncian que el grupo liderado por ‘Iván Mordisco’ ha instaurado un sistema de extorsión a través de peajes ilegales en sectores como las veredas El Descanso y El Pital, en el corregimiento de La Liberia. Allí, el grupo ilegal cobra $12.000 pesos por vehículo y $5.000 por motocicleta.

    Ante las quejas de la comunidad sobre la aparente ausencia del Estado en las vías, la Gobernación del Valle se pronunció.

    El secretario de Infraestructura, Frank Ramírez, aseguró que se están validando estudios y diseños para intervenir puntos críticos en el corredor Río Claro – Villa Colombia.

    “Seguimos trabajando, cumpliendo a las comunidades y teniendo presencia en la zona bajo el liderazgo de la gobernadora Dilian Francisca Toro”, afirmó el funcionario.

    Mientras las obras avanzan, los habitantes de la zona alta de Jamundí exigen una intervención integral que desmonte el régimen de terror que hoy marca el territorio con banderas ajenas a la ley.

