Resumen: Bello instaló la primera Mesa Técnica de Barrismo Social para fortalecer la convivencia, el diálogo y la participación de las barras organizadas junto con autoridades y jóvenes.

Bello crea la primera Mesa Técnica de Barrismo Social para construir paz dentro y fuera de los estadios

La Mesa Técnica de Barrismo Social fue instalada oficialmente en Bello como un escenario de articulación entre las barras organizadas, las autoridades, organismos de seguridad y representantes de la juventud, con el propósito de fortalecer la convivencia y promover iniciativas que trasciendan el fútbol.

La estrategia hace parte del programa «Más allá de la tribuna» y fue creada mediante un decreto municipal. Según la alcaldía, este nuevo espacio permitirá impulsar proyectos surgidos desde los colectivos barristas, al tiempo que reconoce su participación en procesos sociales y comunitarios del municipio.

La conformación de la Mesa Técnica de Barrismo Social da continuidad al trabajo que la Alcaldía ha desarrollado con las barras organizadas mediante encuentros de diálogo y concertación, orientados a conocer las necesidades de estos grupos y construir acciones conjuntas para fomentar la participación ciudadana.

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Como parte de este proceso, durante el último año se realizaron jornadas de formación en barrismo social en las instituciones educativas Carlos Pérez y Federico Sierra, donde más de 120 jóvenes recibieron capacitación en convivencia, liderazgo y competencias ciudadanas.

Además, la iniciativa «Paz a la Paz» permitió preparar a 30 líderes juveniles en gestión de proyectos y fortalecer la articulación con el Consejo Municipal de Juventud.

Las acciones también se extendieron al espacio público mediante la elaboración de murales en sectores como el parque Las Valerias y la Obra 2000, donde participaron diferentes barras organizadas para promover mensajes de unidad.

A esto se suman jornadas de voluntariado desarrolladas por integrantes de Resistencia Norte (RXN), quienes realizaron actividades recreativas con niños y niñas en el sector El Tapón.

Con la puesta en marcha de la Mesa Técnica, la Alcaldía de Bello busca consolidar un modelo de diálogo permanente que contribuya a transformar los escenarios deportivos en espacios de convivencia, respeto y construcción de paz.

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