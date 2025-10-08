Bello celebra el 'Mes de la Juventud' con 98 mil jóvenes como protagonistas de la agenda cultural
El municipio de Bello vivirá desde el 7 de octubre al 8 de noviembre el Mes de la Juventud, una temporada enfocada en el arte, la cultura y la participación, bajo el lema ‘Jóvenes en Escena: Transformando Realidades’.

La celebración busca activar a los más de 98 mil jóvenes activos que residen en el municipio, según cifras de la Registraduría.

La programación, liderada por la Alcaldía de Bello y la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana, incluye una variedad de actividades gratuitas diseñadas para impulsar el talento y el aprovechamiento positivo del tiempo libre.

Entre los eventos más esperados que combinan deporte, música y debate se encuentran:

  • La Color Run Carrera 5K.
  • El Festival Technito a mi Barrio.
  • El Foro de Candidatos al Consejo Municipal de Juventudes.

A estos se suman actividades como una batalla de freestyle, una rodada en bicicleta por la ciudad, deportes alternativos y una caminata en San Félix.

Jenyfer López Pérez, secretaria de Inclusión Social, afirmó que el mes es una invitación a “crear, a participar y a seguir construyendo comunidad desde la alegría y el arte”.

La Alcaldía de Bello invita a toda la comunidad a sumarse a la celebración que busca fortalecer el sentido de pertenencia de la juventud bellanita.

Bello celebra el 'Mes de la Juventud' con 98 mil jóvenes como protagonistas de la agenda cultural

