Bello celebra el ‘Mes de la Juventud’ con 98 mil jóvenes como protagonistas de la agenda cultural

Resumen: Bello celebra el Mes de la Juventud del 7 de octubre al 8 de noviembre con más de 98 mil jóvenes activos. La agenda incluye una Color Run 5K, el Festival Technito y un Foro de Candidatos, todo gratuito.
El municipio de Bello vivirá desde el 7 de octubre al 8 de noviembre el Mes de la Juventud, una temporada enfocada en el arte, la cultura y la participación, bajo el lema ‘Jóvenes en Escena: Transformando Realidades’.
La celebración busca activar a los más de 98 mil jóvenes activos que residen en el municipio, según cifras de la Registraduría.
La programación, liderada por la Alcaldía de Bello y la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana, incluye una variedad de actividades gratuitas diseñadas para impulsar el talento y el aprovechamiento positivo del tiempo libre.
Entre los eventos más esperados que combinan deporte, música y debate se encuentran:
- La Color Run Carrera 5K.
- El Festival Technito a mi Barrio.
- El Foro de Candidatos al Consejo Municipal de Juventudes.
A estos se suman actividades como una batalla de freestyle, una rodada en bicicleta por la ciudad, deportes alternativos y una caminata en San Félix.
Jenyfer López Pérez, secretaria de Inclusión Social, afirmó que el mes es una invitación a “crear, a participar y a seguir construyendo comunidad desde la alegría y el arte”.
La Alcaldía de Bello invita a toda la comunidad a sumarse a la celebración que busca fortalecer el sentido de pertenencia de la juventud bellanita.