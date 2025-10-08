Minuto30
    ¡Girardota, a un paso del título de la Copa Élite de Baloncesto Antioquia!
    Girardota, impulsado por el MVP Michael Jackson, está a un paso de ganar la Copa Élite de Baloncesto Antioquia tras vencer 78-58 a Marinilla. Foto: Copa Élite de Baloncesto de Antioquia
    Resumen: Girardota tomó una ventaja crucial de 2-1 en la serie final al mejor de cinco de la Copa Élite de Baloncesto Antioquia al vencer a Marinilla como visitante por un marcador contundente de 78-58 este martes 7 de octubre, quedando a solo una victoria del campeonato. La clave del triunfo fue el juego colectivo y el dominio de Girardota, donde Michael Jackson se destacó como el Jugador Más Valioso (MVP) con 24 puntos. Ahora, Girardota tendrá la oportunidad de sellar el título en casa este miércoles 8 de octubre, aunque Marinilla buscará extender la serie a un quinto y decisivo partido.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Girardota dio un golpe de autoridad en la gran final de la Copa Élite de Baloncesto Antioquia al vencer a Marinilla con un contundente marcador de 78-58 como visitante este martes 7 de octubre.

    Con esta victoria, el quinteto girardotano se puso adelante 2-1 en la serie al mejor de cinco y quedó a solo un triunfo de coronarse campeón.

    Girardota impuso su ritmo y exhibió un juego colectivo afilado que neutralizó a su rival.

    La figura de la noche fue Michael Jackson, quien se consagró como MVP, Jugador Más Valioso, del partido tras anotar 24 puntos para su equipo.

    Ahora, Girardota tiene la oportunidad de levantar el trofeo ante su afición. El cuarto juego de la serie se disputará este miércoles 8 de octubre a las 8:00 de la noche en el municipio de Girardota, donde los locales buscarán sellar la serie y consagrarse campeones.

    No obstante, Marinilla no baja los brazos. El equipo intentará extender la final a un quinto y decisivo partido, que se jugaría el próximo viernes 10 de octubre en caso de ser necesario.

    La Copa Élite de Baloncesto Antioquia vive su momento más electrizante, con ambos municipios dejando el alma en la cancha por alcanzar la gloria.

