Girardota dio un golpe de autoridad en la gran final de la Copa Élite de Baloncesto Antioquia al vencer a Marinilla con un contundente marcador de 78-58 como visitante este martes 7 de octubre.

Con esta victoria, el quinteto girardotano se puso adelante 2-1 en la serie al mejor de cinco y quedó a solo un triunfo de coronarse campeón.

Girardota impuso su ritmo y exhibió un juego colectivo afilado que neutralizó a su rival.

La figura de la noche fue Michael Jackson, quien se consagró como MVP, Jugador Más Valioso, del partido tras anotar 24 puntos para su equipo.

¡Girardota, a un paso del título de la Copa Élite de Baloncesto Antioquia!

Ahora, Girardota tiene la oportunidad de levantar el trofeo ante su afición. El cuarto juego de la serie se disputará este miércoles 8 de octubre a las 8:00 de la noche en el municipio de Girardota, donde los locales buscarán sellar la serie y consagrarse campeones.

No obstante, Marinilla no baja los brazos. El equipo intentará extender la final a un quinto y decisivo partido, que se jugaría el próximo viernes 10 de octubre en caso de ser necesario.

La Copa Élite de Baloncesto Antioquia vive su momento más electrizante, con ambos municipios dejando el alma en la cancha por alcanzar la gloria.

