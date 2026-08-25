¡Temprano y duro! Explosión sacudió a Bogotá y dejó varias casas afectadas

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Resumen: Una explosión en el barrio El Amparo, Kennedy, dejó al menos seis viviendas afectadas. La Policía investiga qué elemento fue utilizado y quién estaría detrás.

Una explosión registrada durante las primeras horas de este martes 25 de agosto, alteró la tranquilidad de los habitantes del barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

La detonación no dejó personas heridas, pero sí provocó daños en varias viviendas del sector, mientras las autoridades avanzan en la investigación para establecer qué ocurrió.

Según el reporte inicial de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el lugar se produjo la detonación de un elemento aun desconocido. Debido a que todavía no se ha determinado qué tipo de artefacto fue utilizado, personal especializado permanece en la zona realizando las respectivas verificaciones.

Uno de los principales interrogantes que dejó la explosión está relacionado con la naturaleza del elemento que causó la emergencia. La Policía informó que su equipo técnico analiza los restos encontrados con el objetivo de establecer sus características y determinar las circunstancias que rodearon el hecho.

Aunque la fuerza de la detonación generó afectaciones en inmuebles cercanos, el balance preliminar entregado por las autoridades señala que no hubo personas lesionadas. Inicialmente se reportó que al menos seis viviendas resultaron afectadas por la onda explosiva.

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Mientras se adelantan las inspecciones, integrantes de Policía Judicial comenzaron a recopilar información que permita identificar a los responsables.

La investigación continúa en El Amparo, donde las autoridades buscan esclarecer el origen de la detonación, determinar el alcance de los daños y establecer quién estaría detrás del hecho.

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