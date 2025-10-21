Resumen: Bello participó en la Feria Colombia Travel Expo 2025 mostrando su diversidad turística y cultural. La ciudad destacó sus rutas ecológicas, gastronómicas y patrimoniales ante empresarios nacionales e internacionales.

Bello brilló en la Feria Colombia Travel Expo 2025: presentó su riqueza turística y cultural ante el país

Durante los días 16, 17 y 18 de octubre, la ciudad de Bello participó activamente en la Feria Colombia Travel Expo 2025, un evento especializado en turismo que reúne a los principales actores del sector para promover la riqueza cultural, natural y empresarial de Colombia.

Durante tres jornadas, hoteles, agencias de viajes, aerolíneas, operadores turísticos, entidades gubernamentales y marcas aliadas se dieron cita para compartir sus propuestas, fortalecer alianzas estratégicas y proyectar nuevas tendencias que impulsen la industria turística nacional.

En esta edición, Bello estuvo representada por seis empresarios del sector turístico: dos del sector de alojamiento, dos del turismo de aventura y dos agencias de viajes, quienes mostraron la diversidad de experiencias que ofrece el territorio.

El stand oficial de la ciudad, liderado por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, destacó las principales experiencias turísticas locales: caminatas ecológicas al Cerro Quitasol, Camino de Corrales y San Félix; turismo de aventura con parapente, paintball, cuatrimotos y glamping; rutas patrimoniales y religiosas que incluyen la Choza Marco Fidel Suárez, la Catedral Nuestra Señora del Rosario y la Capilla de Hato Viejo; además de rutas culturales dedicadas al tango, la salsa y el comercio local.

También promovieron el avistamiento de aves, con más de 130 especies registradas, seis de ellas endémicas; la ruta gastronómica del barrio Cabañas, que agrupa más de 80 restaurantes, y la ruta de cafés especiales, con 22 tiendas dedicadas al café de origen.

Bello resaltó además su infraestructura hotelera, sus centros comerciales y las nuevas iniciativas de emprendimiento que la posicionan como un destino turístico emergente del Valle de Aburrá.

Durante la feria se desarrollaron más de 12 reuniones en la rueda de negocios con operadores nacionales e internacionales, generando oportunidades de promoción y colaboración para atraer nuevos visitantes.

El evento, realizado en Plaza Mayor Medellín, reunió más de 360 stands, 1.300 expositores y representantes de 31 departamentos, con la asistencia de 7.000 visitantes nacionales e internacionales, confirmando el crecimiento sostenido del turismo en Colombia.

