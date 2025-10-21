¡Toda de Restrepo! El DIM quedó ‘cojo’ para el clásico contra Atlético Nacional

El DIM enfrentará a Atlético Nacional en el esperado clásico montañero con bajas significativas, algunas evitables.

Esa situación ha generado un intenso debate sobre las decisiones del técnico Alejandro Restrepo.

El ‘Equipo del Pueblo’ no podrá contar con tres de sus jugadores para el clásico: Brayan León, Léider Berrio y Léyser Chaverra.

Los tres se perderán el crucial encuentro por acumulación de tarjetas amarillas, una situación que se conocía antes del juego contra Santa Fe, pero que fue ignorada.

Particularmente sensible es la baja de Brayan León, el delantero que, según el sentir de la hinchada, «sí sabe jugar clásicos contra el verde paisa».

El jugador, conocido por su vehemencia, recibió una amonestación en el partido contra Santa Fe, pese a que se sabía que estaba al borde de la suspensión.

Esta situación ha levantado críticas sobre si el cuerpo técnico del Poderoso se equivocó al alinear a un jugador a una tarjeta amarilla de perderse el partido más importante de la ciudad.

La balanza de las ausencias del DIM se equilibra un poco con la confirmación de que Atlético Nacional tampoco podrá contar con su delantero Alfredo Morelos.

El ‘Búfalo’ fue sancionado tras sus polémicas declaraciones en las que admitió haber fingido una falta para engañar a los árbitros y conseguir un penal.

Mientras el ‘Rojo de la Montaña’ tendrá toda la semana para preparar estratégicamente el clásico, el equipo ‘Verdolaga’ deberá enfrentar un desafío adicional a mitad de semana: el partido de vuelta de la Copa BetPlay contra Once Caldas, este miércoles 22 de octubre.

El clásico, un partido que «el hincha siempre, siempre, va a querer ganar», se disputará con ambos equipos disminuidos, pero con el foco de la afición poderosa puesto en la gestión de las amonestaciones por parte de Alejandro Restrepo.

