Resumen: Bello invierte $199 millones en convenio cafetero que beneficia seis veredas. Entrega de marquesinas, módulos y fertilización de 100 mil árboles de café.

Bello apuesta por el café y así beneficiará a cientos de familias campesinas

La Alcaldía de Bello y la Federación Nacional de Cafeteros suscribieron un convenio que transformará la producción cafetera en seis veredas del municipio.

La alianza, que contempla una inversión conjunta de $199.491.240, busca mejorar la calidad del café bellanita y fortalecer la economía de las familias rurales dedicadas a este cultivo.

El convenio cofinanciado comenzó su fase de ejecución en septiembre y ya muestra resultados tangibles. Las primeras entregas incluyen 20 marquesinas para optimizar el secado y almacenamiento del grano, además de 6 módulos de beneficio que modernizan la postcosecha del café, disminuyendo pérdidas y aumentando el valor comercial del producto final.

Las veredas beneficiadas son Tierradentro, Hatoviejo, Potrerito, La Palma, Granizal y La Primavera, territorios donde las familias cafeteras recibirán acompañamiento integral.

Dentro de las metas establecidas se encuentra la fertilización de más de 100.000 árboles de café, la realización de análisis de suelo a 25 familias productoras y la entrega de 25 kits de seguridad alimentaria que contienen semillas, árboles frutales y gallinas ponedoras.

Actualmente, el municipio cuenta con 118 hectáreas productivas de café distribuidas en 129 fincas ubicadas principalmente por encima de los 1.800 metros sobre el nivel del mar. Estas condiciones geográficas, combinadas con el acompañamiento técnico del Comité de Cafeteros y la Secretaría de Medio Ambiente, garantizan café de excelente calidad.

La producción anual del municipio alcanza las 17.500 arrobas, lo que representa un valor comercial superior a los $5.000 millones. Esta cifra demuestra la importancia económica del sector cafetero para Bello.

La articulación entre la comunidad cafetera, el Comité Municipal de Cafeteros y la Alcaldía abre posibilidades de encadenamiento con otros sectores como el turismo y la gastronomía, dinamizando así la economía local y generando nuevas oportunidades para los habitantes del campo bellanita.

