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Resumen: Bello inició el programa de Apoyo Académico Especial para brindar educación domiciliaria a estudiantes con condiciones de salud que les impiden asistir al colegio.

Bello llevará clases a las casas de estudiantes que no pueden asistir al colegio

El programa de Apoyo Académico Especial comenzó su implementación en el municipio de Bello con el objetivo de garantizar la continuidad educativa de estudiantes que, por condiciones de salud, no pueden asistir presencialmente a sus instituciones educativas.

La estrategia arrancó con la atención de 15 estudiantes de diferentes colegios oficiales del municipio, quienes recibirán acompañamiento pedagógico directamente en sus hogares.

El proceso se desarrolla mediante un convenio entre la Secretaría de Educación de Bello e INDECAP.

De acuerdo con las autoridades educativas, el programa de Apoyo Académico Especial busca evitar la deserción escolar y garantizar que niñas, niños y adolescentes continúen su proceso formativo mientras atraviesan tratamientos médicos o situaciones de salud que les impiden acudir temporalmente a clases.

En esta primera fase fueron caracterizados estudiantes de instituciones como Alberto Lebrún Múnera, Comercial Antonio Roldán Betancur, Raquel Jaramillo, La Primavera, Marco Fidel Suárez, Divina Eucaristía y Concejo de Bello, entre otras.

La identificación permitió definir cuáles casos requerían atención domiciliaria y acompañamiento flexible.

La estrategia contará inicialmente con cinco docentes encargados de orientar áreas básicas del conocimiento. Además, habrá articulación permanente entre las familias, las instituciones educativas y el equipo pedagógico externo para mantener el seguimiento académico de cada estudiante.

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El programa de Apoyo Académico Especial está dirigido a menores de 18 años de preescolar, básica y media que deban ausentarse del colegio por más de un mes debido a su estado de salud.

Entre los beneficios se encuentran la continuidad del año escolar, la flexibilidad en el aprendizaje y la permanencia del vínculo con la comunidad educativa.

Para el desarrollo de esta iniciativa, el municipio destinó una inversión de $300 millones de pesos.

Con ello, la alcaldía de Bello busca fortalecer una educación incluyente y garantizar que ningún estudiante vea interrumpido su derecho a aprender.

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