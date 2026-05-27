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    ¡Ayúdanos a encontrar a su familia! Perrito «desamparado» en Niquía busca hogar urgente

    Quienes lo encontraron aseguran que es un animalito sumamente dócil, noble y muy cariñoso. ¡No merece estar sufriendo a la intemperie!

    Publicado por: SoloDuque

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    ¡Ayúdanos a encontrar a su familia! Perrito «desamparado» en Niquía busca hogar urgente

    Resumen: Quienes lo encontraron aseguran que es un animalito sumamente dócil, noble y muy cariñoso. ¡No merece estar sufriendo a la intemperie!

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un perrito muy noble y cariñoso fue encontrado deambulando completamente solo por las calles del municipio de Bello. Actualmente se encuentra desamparado y es urgente encontrar a su familia, un adoptante o un hogar de paso que lo resguarde de los peligros de la calle.

    Detalles del hallazgo

    Lugar exacto: Unidad Residencial San Francisco Etapa 3, sector Terranova Niquía (Bello, Antioquia).

    Comportamiento: Quienes lo encontraron aseguran que es un animalito sumamente dócil, noble y muy cariñoso. ¡No merece estar sufriendo a la intemperie!

    ¿Cómo puedes ayudar?

    Si este peludito es tuyo y se te perdió, si tienes el espacio y el amor para adoptarlo, o si puedes ofrecerle techo temporalmente como hogar de paso, por favor comunícate de inmediato:

    Línea de contacto (WhatsApp): 312 654 1283

    Ayúdanos compartiendo este mensaje en tus redes sociales y grupos vecinales. Entre todos podemos lograr que este perrito regrese a casa o encuentre el calor de una nueva familia lo más pronto posible.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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