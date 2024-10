«En los ratos de ocio bajaba el café Automático, punto de reunión de la bohemia y la poesía. Por una de esas casualidades que solo ocurren en las telenovelas, el Automático quedaba en un edificio de la Avenida Jiménez con la carrera Sexta, precisamente debajo de mi oficina. Como se ve estaba predestinado. ¡Así cualquiera!».

Así, con gracia cierta, recordaba una de sus facetas vitales, el expresidente Belisario Betancur, un hombre al que al parecer “le tocó” por casualidad, echarse unos tragos de más allá en ese café, referente de la política y la bohemia colombiana, si al cabo, por mucho tiempo, no fueron la misma vaina.

Y además de los tragos, la Vida le mandó otros retos, quizá menos divertidos. Porque Belisario pareció predestinado. La Providencia en que creía, al parecer le tenía un sino marcado y este lo fue llevando….llevando… y él se fue acomodando, acomodando, acomodándose a esas “casualidades”. Así que al niño que desde muy chico aprendió a leer, le “tocó” también ser seminarista sin vocación, luego de becario en una universidad, le “tocó” ser periodista; también abogado, congresista, hasta le tocó ser Presidente, y además por ende expresidente. Y valga decir que en cada una de ellas, logró destacarse, siendo fiel a sus ideales y pasiones, marcados por sus tradiciones católicas, el amor a las artes y la lectura, y sus convicciones a favor de la Paz y las salidas negociadas.

Belisario fue un Humanista al frente del manejo del Estado, o un Estadista cum laudem en Humanismo. Y de mostrar ese camino que lo fue convirtiendo en tal, y de la huella dejada, se ocupa el abogado e historiador Ricardo Zuluaga Gil, en el libro Belisario, triunfo de la Perseverancia (2023), quien en las primeras páginas de su texto destaca la figura del poeta y estadista, un “raras avis” en el contexto colombiano:

“El caso de Belisario Betancourt es único en la historia de Colombia, en el sentido de que llegó muy joven a la política con escasos 20 años pero igualmente se puede decir que la abandonó relativamente pronto con solo 63, cuando, al dejar la presidencia de la república, se resistió a toda posibilidad de volver a intervenir en cuestiones partidistas o relativas a la situación del estado o de la economía”.

En este libro se destacan facetas muy interesantes y algunas poco conocidas de Belisario Betancur, con base en muchas fuentes documentales y en textos autobiográficos que el autor recoge. Muestra y reconstruye la niñez bucólica en medio de algunas limitaciones económicas que al tiempo seguramente detonaron el deseo de romper con ese mundo de privaciones. Y una adolescencia donde este precoz periodista, a punto de tenacidad y disciplina fue escalando estudiando cuestionando maquinando y más luego, ya hecho abogado, su vida lo metió definitivamente en el mundo político: Belisario fue diputado, representante a la Cámara, candidato presidencial en cinco oportunidades. Y detrás de esas investiduras, estaba el hombre terco para defender convicciones y enseguida sagaz para tomar distancias con el pasado.

Leer estas páginas fue un interesante ejercicio para la nostalgia. Desde que mi abuelo sacó del costal en que iban unas yucas, plátanos y algo de panela, un afiche de Belisario y lo pegó en la pared más vistosa de la casa, Belisario estuvo presente en mis primeros años. Ese hombre de la foto, llegó luego hasta el pueblo en helicóptero, y como era usual en estas tierras godas, los niños de la escuela fuimos a recibirlo con banderincitos en mano; y luego ese hombre se convertiría en Presidente, forjando mi primer triunfo político, pues era el candidato de los abuelos y de todos los cercanos. Luego, su habla pausada, como con gotero, fue instalándose en mis oídos, a través de la radio y su figura de tierno abuelo precoz, fue quedándose en mi retina: cómo olvidar, visto desde la televisión, ese traje inmaculado con que despidiera al Papa Juan Pablo II, en el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla. En esas mocedades me pareció buen presidente; aunque a juzgar por este párrafo, yo no era objetivo; y me condolí un poco con las tragedias que soportara como Presidente: en especial por lo de la avalancha del Nevado del Ruiz, y por la Toma (que luego supe también fue retoma) del Palacio de Justicia, ambas en menos de 10 días.

Uno siempre decía que “Belisario era el presidente más de malas”, pero poco a poco fue desapareciéndose; el Presidente se hizo humo y quedó Belisario. Esa idea de un exmandatario de bajo perfil (que se plantea en el libro y que es uno de sus rasgos) hace que la voz de él y sus experiencias las empiezan a contar otros, con ciertos sesgos, y además, por esa voz meliflua, de poeta en buhardilla, fueron convirtiéndolo en una caricatura; incluso una caricatura de sí mismo, y entonces asuntos como el mal manejo que le dio su Presidencia a la Toma (y que también tuvo retoma) del Palacio, una tragedia anunciada –la de la erupción del Ruiz- que pudo ser prevenida, pero en especial la no realización del Mundial de fútbol -y esto en un país futbolero, era imperdonable, pues además no hizo tampoco las inversiones que a cambio haría- fueron llevando a que muchos se refirieran a él, como un presidente con cierta pusilanimidad, más preocupado por el ritmo de una estrofa que por un asunto de gobierno, ( o a decir de muchos, de desgobierno).

Y entonces surge este libro que nació ante una iniciativa de Academia Colombiana de Historia en 2022, para conmemorar los cien años de su nacimiento. Zuluaga Gil se lanzó, pese a que el plazo -seis meses máximo- para investigar, era corto. Lo presentó y al cabo, la Academia declaró desierta la convocatoria ante la poca participación. Pero Zuluaga, tipo obstinado y riguroso, como un reto académico y consigo mismo, siguió en el empeño, máxime porque con el paso de los días, vencido el prejuicio acerca de ese “populista”, se sorprendió ante muchos elementos que hacían de él un estadista. Valga decir que este trabajo se realizó mientras su autor tenía un cargo de gran responsabilidad de orden nacional y sin embargo logró el cometido.

El libro llena uno de los vacíos de nuestra historiografía. Colombia a diferencia de otras naciones parece tener cierta reticencia a la hora de escribir sobre el poder político y no se goza de muchas publicaciones. A decir de su autor: “nuestra república es muy presidencialista; de hecho Bolívar dijo que en torno a él debería girar todo. Pero hay un pasivo en cuanto a que no hay muchos libros sobre sus mandatarios ni sus mandatos. Sobre Rafael Reyes ni Carlos Lleras hay nada, y fueron grandes mandatarios. Los presidentes no lo hacían. Y los historiadores no se ocupan”.

De hecho, sobre Belisario hay pocos libros: un par, escritos por dos exministros suyos, que cuentan algunas incidencias y su talante humano. Pero en este nuevo libro, el autor se centra en su obra de gobierno y da un repaso a sus años posteriores. Para ello recurre además de los textos de sus dos amigos, a revistas de la UPB donde Belisario comenzó muy joven a escribir para compensar su beca de estudios, archivos de prensa y documentos visuales. Zuluaga Gil además echó mano de muchos textos –algunos de ellos de su autoría- sobre historia política, y de Economía; e incluso tomó herramientas del periodismo, como quiera que realizó conversaciones con sus dos nonagenarios hermanos, Inés y Juvenal y viajó hasta Amagá a la casa donde nació Belisario. De hecho, como queda dicho en el texto, esa casa no era de bahareque sino de tapia y estaba en el filo de una montaña con una gran vista que quizá ayudó a ampliar el horizonte desde muy niño. Belisario se construyó de sí un pasado bucólico y de privaciones, el cual le ayudó a legitimar después decisiones, amparado en esas (supuestas) dificultades que tuvo en la niñez.

Además del mito de su pobreza infantil, el libro tiene otros hallazgos interesantes. Zuluaga Gil considera que “su gestión económica fue impecable” y en ello pudo incidir que los graduandos de Derecho, de la UPB, recibían cátedra de Economía. “Manejó bien crisis de la deuda externa, frente a la que Turbay no hizo nada. Belisario fue hábil para negociar con la banca internacional. Además, le tocó la crisis del sistema financiero: una cascada de quiebras debido a los grupos financieros que querían estafar al pueblo. En su mandato nace el FOGAFIN, y la Comisión Nacional de Valores, que luego da paso a la Súper Intendencia financiera. Así mismo es fundador de la ANIF; saneó las finanzas, creó el IVA, que es muy discutido pero es universal, y es la posibilidad de generar recursos frescos para inversión”.

Mirado con los ojos del presente, Belisario es un hombre difícil de entender si no se analiza su contexto. Y si se adolece de formación en cuanto a la tradición política colombiana, para entender y valorar sus contradicciones. Porque su vida política podría resumirse en la de un godo que hablaba con marxistas, y que, en tanto miembro del ala más radical del Partido Conservador proclamó e hizo campaña por Lleras Camargo para la presidencia, y quien además fundó una editorial, Tercer mundo editores, con un tono crítico y progresista. De hecho, (citado en el libro) refiriéndose a él, dijo en algún momento, Juan Luis Cebrián:

“Sus amigos no sabemos ya si encara la izquierda de la derecha, o la derecha de la izquierda”.

En 203 páginas se cuenta y se explican muchas las facetas del expresidente. Porque valga decir que el título de mejor presidente habrá mucho quién lo dispute en Colombia; pero el de mejor expresidente, dada su calma, su bonhomía se lo lleva con creces Belisario. Pero el autor demuestra que si bien se retiró de las luminarias públicas, a la sombra siguió luchando por la Paz, aquí y allende las fronteras, por apoyar causas y proyectos de su Iglesia Católicaapostólicayromana; por seguirle apostando al arte y a la cultura.

En el muy poético silencio, Belisario disfrutó hasta sus últimos días de todo eso que lo hacía: de su esencia. A juzgar por estas páginas fue un “gocetas de la vida”. El autor, cita a su amigo y excolaborador Fabio Lozano Simonelli, quien, cuando Belisario ganara, por fin, la presidencia, dijo (y quizá profetizó) de él lo siguiente:

“Para Betancur, la vida es interesante, amable, digna de ser vivida, ya sea cuando recuerda sus orígenes de niño pobre campesino ya cuando goza de libros, cuadros y canciones”.

Quizá este sea un libro un poco apologético, donde se extrañan algunas voces disonantes. El autor considera, sin embargo, que trata de hacer un equilibro con lo dicho por tantos, donde se destaca poco de su gobierno.

Léanlo, vale la pena. Disfruten nuestra historia política bien contada, y con testimonios y documentos probatorios. Juzguen ustedes lectores…

