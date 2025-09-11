Resumen: Belinda filtró por sorpresa un adelanto de su colaboración con Sebastián Yatra. El colombiano reaccionó en redes y confirmó que la canción ya está lista.

Belinda lo filtró y Sebastián Yatra le respondió: Así será su nueva canción juntos

El mundo de la música latina estalló en comentarios tras el inesperado gesto de Belinda, quien no se aguantó las ganas y filtró en sus redes sociales un adelanto de la canción que prepara junto al cantante paisa Sebastián Yatra.

El video publicado en la cuenta de Instagram de la cantante, muestra a Belinda mientras de fondo suena parte del tema, cuyo nombre y fecha de estreno aún permanecen en secreto.

En la publicación, Belinda etiquetó a Yatra y le advirtió: “Sebastián Yatra, no me mates por subir esto, no me pude aguantar”, generando de inmediato una avalancha de reacciones.

El artista colombiano respondió con un breve pero contundente “NOOOOOOOO”, a lo que ella contestó con varios emojis de corazón.

Lejos de molestarse, el propio Yatra alimentó la expectativa poco después al compartir un video en el que reaccionaba sorprendido a la filtración, para luego dejarse llevar por el ritmo de la canción, bailando y disfrutándola.

“Me enteré al mismo tiempo que ustedes que Beli filtró la canción”, escribió en su cuenta de TikTok.

En la creación también participa el dúo cubano Gente de Zona, quienes se han mostrado en sesiones de grabación junto a los artistas.

Las imágenes difundidas por Yatra evidencian el entusiasmo del equipo, con escenas en el estudio, risas, complicidad y momentos de baile. Aunque ninguno de los dos ha confirmado detalles del lanzamiento, los seguidores ya anticipan que la colaboración será uno de los estrenos más esperados de la temporada.

