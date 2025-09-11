¡A 30 metros de la tragedia! Dos aviones estuvieron a punto de chocar en el aeropuerto de Rionegro

Resumen: Dos aviones estuvieron a solo 30 metros de chocar en un grave incidente aéreo en Rionegro. Las autoridades investigan el hecho.
Más de 250 personas se salvaron de una tragedia el pasado miércoles 10 de agosto, cuando dos aviones comerciales estuvieron a solo metros de una colisión en el aeropuerto de Rionegro, Antioquia.
El hecho involucró al vuelo ARE4320 de Latam, que despegaba, y al vuelo AVA9285 de Avianca, que se aproximaba para aterrizar.
Ambos aviones, con más de 250 pasajeros y tripulantes a bordo, se encontraron en una situación de riesgo extremo. A pesar de que las normas internacionales exigen una separación mínima de 300 metros de altitud y 9.2 kilómetros de distancia, los reportes indican que la separación se redujo a solo 30 metros en altitud y 800 metros de distancia, mientras ambas aeronaves volaban a más de 350 km/h.
A raíz del incidente, surgieron denuncias de presuntas irregularidades en el manejo de la situación por parte de los controladores de tránsito aéreo.
A pesar del hecho, las aerolíneas Avianca y Latam no reportaron el suceso como un incidente grave.
Pese a estas acusaciones, la Aeronáutica Civil ha reiterado su compromiso con la transparencia y la independencia en la investigación, asegurando que su propósito es identificar los factores contribuyentes y determinar las causas para fortalecer la seguridad aérea en Colombia.
La entidad ha insistido en que el incidente en el aeropuerto de Rionegro es un hecho aislado y que el país cuenta con sistemas de aviación seguros y confiables.