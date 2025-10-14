¡Duelo de titanes en semifinal! Colombia Sub-20 se enfoca en Argentina buscando el paso a la final del Mundial

Resumen: La Selección Colombia Sub-20, dirigida por César Torres, está intensificando su preparación en Santiago para el partido crucial de Semifinales de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, donde se enfrentará a Argentina este miércoles en busca de un lugar en la final; el entrenamiento del lunes consistió en trabajos diferenciados para gestionar las cargas físicas, con ejercicios de recuperación para los jugadores inicialistas del último partido, y prácticas tácticas y en espacios reducidos para los no inicialistas, todo enfocado en definir la estrategia para el próximo "duelo de titanes".