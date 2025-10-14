¡Duelo de titanes en semifinal! Colombia Sub-20 se enfoca en Argentina buscando el paso a la final del Mundial

Resumen: La Selección Colombia Sub-20, dirigida por César Torres, está intensificando su preparación en Santiago para el partido crucial de Semifinales de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, donde se enfrentará a Argentina este miércoles en busca de un lugar en la final; el entrenamiento del lunes consistió en trabajos diferenciados para gestionar las cargas físicas, con ejercicios de recuperación para los jugadores inicialistas del último partido, y prácticas tácticas y en espacios reducidos para los no inicialistas, todo enfocado en definir la estrategia para el próximo "duelo de titanes".
La Selección Colombia Masculina Sub-20, bajo la dirección técnica de César Torres, intensifica su preparación para el crucial encuentro de Semifinales de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.
El equipo se enfrentará a Argentina este miércoles en busca de un cupo en la gran final.
Este lunes 13 de octubre, los 21 jugadores convocados cumplieron una nueva jornada de entrenamiento en el Predio Juan Pinto Durán, en Santiago.
El cuerpo técnico optó por trabajos diferenciados para gestionar las cargas físicas del plantel.
Los futbolistas que fueron inicialistas en el último partido realizaron una sesión de recuperación física.
Los trabajos incluyeron ejercicios de gimnasio, trote controlado y trabajos dinámicos con el balón.
Entretanto, el grupo de no inicialistas se enfocó en ejercicios en espacios reducidos y prácticas ofensivas y defensivas.
La idea de César Torres es preparar la estrategia para el choque ante el seleccionado argentino.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.