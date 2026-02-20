Medellín otorgará becas completas a los mejores puntajes de las Pruebas Saber 11

Resumen: Sapiencia publicó la lista de los 231 preseleccionados para la Beca Mejores Bachilleres en Medellín. Cubre el 100 % de la matrícula en universidades.

La alcaldía de Medellín, a través de la Agencia Sapiencia, anunció el inicio del proceso de selección para el estímulo ‘Becas Mejores Bachilleres’, un reconocimiento que premia el esfuerzo académico de los jóvenes que obtuvieron los puntajes más altos en las pruebas Saber 11.

En total, son 231 estudiantes de instituciones públicas, de cobertura y adultos (CLEI VI) quienes podrán acceder a una beca que cubre la totalidad de la matrícula en cualquier programa de pregrado de las universidades públicas o privadas del Valle de Aburrá.

La lista de los preseleccionados ya está publicada en el portal oficial de Sapiencia y el cronograma de legalización es estricto.

Los estudiantes tienen hasta el 27 de marzo para presentar la documentación física en las instalaciones de la entidad, ubicadas en el sector El Volador. El beneficio es una apuesta directa por la movilidad social, permitiendo que el factor económico no sea un impedimento para que los cerebros más brillantes de la ciudad cumplan sus sueños profesionales.

Según Salomón Cruz Zirene, director de Sapiencia, esta beca permite que los jóvenes se enfoquen exclusivamente en su formación técnica o profesional sin la presión financiera de las matrículas.

Es fundamental que los preseleccionados cumplan con los tiempos estipulados, pues de lo contrario perderán el cupo. En caso de que el primer puesto de una institución no formalice su documentación o no cumpla los requisitos, la beca pasará automáticamente al segundo mejor puntaje del colegio.

Para el trámite presencial, los menores de edad deberán asistir con su tutor legal y presentar fotocopias del documento de identidad al 150%, los resultados de las Pruebas de Estado y el diploma de bachiller.

Con esta iniciativa, Medellín busca democratizar el acceso a la educación superior y consolidar la excelencia como el motor de cambio en los barrios de la ciudad.

