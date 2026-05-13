¡Aproveche! Fico Gutiérrez anunció 1.300 becas para pregrados, maestrías y posgrados

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Alcaldía de Medellín abrió convocatoria para 1.300 becas de pregrado y posgrado a través de Sapiencia con recursos de Presupuesto Participativo.

La Alcaldía de Medellín anunció una nueva convocatoria educativa que permitirá a cientos de ciudadanos acceder a becas para estudios de pregrado, posgrado y formación especializada, tanto en Colombia como en el exterior.

El anuncio fue realizado por el alcalde Federico Gutiérrez, quien confirmó que a través de Sapiencia se habilitaron 1.300 becas financiadas con recursos provenientes del programa de Presupuesto Participativo, destinados a ampliar el acceso a la educación superior en diferentes sectores de la ciudad.

Según explicó la alcaldía, la inversión supera los $41.000 millones y hace parte de una estrategia enfocada en fortalecer oportunidades académicas para jóvenes, docentes y deportistas de alto rendimiento.

Dentro de la oferta disponible se encuentran 772 becas para programas de pregrado en instituciones públicas y privadas de Medellín.

Además, habrá 438 apoyos para estudios de posgrado dentro y fuera del país. La convocatoria también contempla 50 becas de maestría dirigidas a docentes y 40 cupos especiales para deportistas destacados.

Lea también: Cayó sujeto que andaba en carro ofreciendo plata a menores a cambio de favores sexuales en Sabaneta

Durante la presentación de la iniciativa, Gutiérrez aseguró que la ciudad está realizando una de las mayores inversiones en educación superior de su historia y destacó que el objetivo es evitar que jóvenes abandonen sus proyectos académicos por falta de recursos económicos.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Desde Sapiencia indicaron que el proceso de inscripción estará acompañado por jornadas informativas y puntos itinerantes distribuidos en comunas y corregimientos de Medellín para orientar a los interesados sobre requisitos, fechas y modalidades de acceso.

La alcaldía también recordó que quienes actualmente cuentan con estos beneficios deberán realizar el proceso de renovación de manera virtual, incluyendo validaciones académicas y, en algunos casos, requisitos relacionados con servicio social.

Según las proyecciones del Distrito, entre 2024 y 2027 Medellín espera entregar más de 2.600 nuevos apoyos entre becas y créditos condonables, además de mantener cerca de 20.000 matrículas financiadas para estudiantes que continúan sus procesos académicos.

Las personas interesadas podrán consultar la información oficial, requisitos y fechas de inscripción a través de los canales habilitados por Sapiencia y la Alcaldía de Medellín.

Más noticias de Medellín