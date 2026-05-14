Resumen: Hasta el momento, no se reportan capturas por este homicidio. Autoridades buscan establecer la ruta de escape de los agresores y los moviles ¿sicariato o hurto?

¡Sin celular y con cuatro tiros en su cuerpo! La mataron a tiros en el centro de Medellín

Cerca de la medianoche de este miércoles 13 de mayo, se conoció el violento homicidio de una mujer de 59 años de edad, quien fue atacada con arma de fuego en plena vía pública del barrio Estación Villa, jurisdicción de la comuna 10 (La Candelaria).

El hecho, perpetrado bajo la modalidad de sicariato, dejó a los agresores prófugos y un manto de dudas sobre los motivos detrás del crimen.

El ataque armado en la vía peatonal

El hecho de sangre se registró alrededor de las 11:40 p.m. sobre la carrera 52A con calle 53, una concurrida vía peatonal del sector que a esa hora se encontraba solitaria. Según las primeras versiones recolectadas por las autoridades, la víctima se encontraba caminando por la zona en compañía de un hombre.

Al parecer, sicarios que se movilizaban a bordo de una motocicleta se acercaron rápidamente, desenfundaron un arma de fuego y dispararon directamente contra la mujer, para luego huir a toda velocidad con rumbo desconocido.

Inspección técnica y detalles de la escena

Alertados por los llamados de la ciudadanía que escuchó las detonaciones, los cuadrantes de la Policía llegaron al lugar. Allí encontraron una cruda escena: el cuerpo sin vida de la víctima yacía tendido boca abajo sobre un charco de sangre.

Según testigos, la mujer presentaba cuatro impactos de bala distribuidos en su cuerpo, uno en el pecho, uno en el cuello, uno en el rostro y otro en la espalda.

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Al momento de su muerte, la occisa vestía un buzo color negro, una sudadera rosada y tenis negros.

Un detalle que llamó la atención de las autoridades es que no se le halló ningún equipo celular entre sus pertenencias, lo que podría ser una pieza clave en la investigación.

Sobre la víctima, se logró establecer que residía en un apartamento cercano al Parque Bolívar, en el mismo centro de Medellín, donde vivía junto a sus dos hijos mayores de edad.

Hasta el momento, no se reportan capturas por este homicidio. Autoridades buscan establecer la ruta de escape de los agresores y esclarecer si el crimen responde a un ataque sicarial directo o está relacionado con un hurto previo.

Las autoridades también buscan establecer la identidad y el paradero del hombre que acompañaba a la víctima al momento del ataque.