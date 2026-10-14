Resumen: Hoy, 14 de octubre, llega al Jardín Botánico la segunda edición del Festival Medellín para Todas, con 600 becas, más de 1.000 oportunidades para emprendedoras y entrada gratis.

¡Becas, empleo y hasta monólogos! Esto es lo que hay hoy en el Festival Medellín para Todas

Este miércoles 14 de octubre arranca en el Jardín Botánico la segunda edición del Festival Medellín para Todas, un encuentro gratuito con oportunidades de estudio, empleo, emprendimiento y acceso a servicios institucionales para las mujeres de la ciudad.

La jornada está liderada por la Secretaría de las Mujeres y hace parte de la apuesta de la alcaldía de Medellín por avanzar en la igualdad de género. Ese compromiso está incluido en 53 programas del Plan de Desarrollo 2024–2027, Medellín Te Quiere.

Con este encuentro, la Secretaría busca que las mujeres encuentren en un mismo espacio diferentes alternativas para mejorar su calidad de vida y acceder a la oferta pública de la ciudad.

La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, explicó que la intención es que cada asistente encuentre una oportunidad para impulsar su proyecto de vida, ya sea estudiando, trabajando, emprendiendo o cuidando de sí misma.

Según la funcionaria, el festival concentra en un solo lugar la oferta de la ciudad y, además, reconoce el talento y el liderazgo de las mujeres que la transforman a diario.

Becas, empleo y emprendimiento: las oportunidades que ofrece el festival

Una de las principales apuestas de la jornada es la formación. Las asistentes podrán acceder a 600 becas, una oferta pensada para quienes quieren seguir estudiando y fortalecer sus capacidades.

Para las emprendedoras habrá más de 1.000 oportunidades destinadas a fortalecer sus negocios. En materia de empleo, las participantes encontrarán una plataforma con más de 30.000 oportunidades laborales.

La programación también incluye 320 mentorías personalizadas, servicios de 27 instituciones públicas y ocho conferencias. Además, habrá más de 50 experiencias de robótica e inteligencia artificial para que las asistentes se acerquen a estas tecnologías.

La idea es que las asistentes puedan salir de la jornada con un camino concreto para avanzar, ya sea una beca, una mentoría o un contacto directo con alguna de las entidades participantes.

Uno de los espacios que más llama la atención es el Primer Encuentro de Masculinidades “Hombres que cuidan, hombres como vos”. La actividad convoca a más de 300 hombres para conversar sobre corresponsabilidad, paternidades, salud mental y prevención de violencias.

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Este espacio amplía la conversación sobre la igualdad de género e involucra a los hombres en temas como el cuidado, la crianza y las relaciones libres de violencia.

Este encuentro tendrá un pódcast en vivo y contará con la participación de Chicho Arias, quien llegará con su espectáculo Monólogos sin propina.

El arte y la cultura también tendrán protagonismo en Medellín para Todas. El festival contará con una tarima en la que se presentarán 100 talentos, además de una programación artística con más de 100 artistas a lo largo del día.

La jornada cerrará con la Gran Noche de las Mujeres, un evento en el que se reconocerá a 20 mujeres por sus talentos y liderazgos. La selección se hizo a partir de una convocatoria que recibió 743 postulaciones, de las cuales salieron 100 finalistas.

Este reconocimiento busca visibilizar el trabajo de mujeres que, desde distintos ámbitos, aportan al desarrollo de la ciudad y de sus comunidades.

El festival vuelve con la experiencia de su primera edición, realizada en 2025, que reunió a más de 8.000 asistentes. En esa ocasión, el encuentro acercó a las mujeres a rutas de empleo y ofreció más de 5.000 vacantes.

Con esta segunda versión, la alcaldía de Medellín amplía la oferta y suma nuevos espacios, como el encuentro de masculinidades, que invita a los hombres a participar en la conversación sobre igualdad y cuidado.

La propuesta del festival es que las asistentes no solo conozcan los programas disponibles, sino que puedan acceder a ellos de manera directa durante la jornada, sin tener que hacer múltiples desplazamientos para encontrar la oferta institucional.

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