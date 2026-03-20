¡Urgente! El menor Jerónimo Ardila Bastidas desapareció hoy en Robledo ¿lo ha visto?

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Resumen: Jerónimo se habría retirado, sin permiso, de su institución educativa, ubicada en la Calle 78B No 75, en el sector de Robledo, en inmediaciones de la Clínica Cardio Vid, sin que hasta el momento se tenga rastro de su paradero.

Minuto30.com .- Familiares y autoridades de Medellín se encuentran en máxima alerta tras la desaparición del menor Jerónimo Ardila Bastidas, de 15 años, quien fue visto por última vez en la mañana de este viernes 20 de marzo.

Detalles de la desaparición

Jerónimo se habría retirado, sin permiso, de su institución educativa, ubicada en la Calle 78B No 75, en el sector de Robledo, en inmediaciones de la Clínica Cardio Vid, sin que hasta el momento se tenga rastro de su paradero.

Según versiones preliminares de testigos en la zona, el joven habría sido recogido por una motocicleta al salir del plantel, situación que aumenta la preocupación de sus allegados.

Datos clave para su identificación

Edad: 15 años.

Vestimenta: Sudadera azul del colegio, camiseta blanca y tenis negros.

Importante: El menor no porta documentos de identidad ni teléfono celular, lo que dificulta su localización por medios tecnológicos.

¿Cómo ayudar?

Si usted ha visto a Jerónimo, reconoce su descripción o tiene cualquier información sobre la motocicleta que lo habría recogido, por favor comuníquese de manera inmediata con:

Línea de contacto urgente: 305 404 53 79 (WhatsApp/Llamadas).

Fiscalía General de la Nación: Unidad de Desaparecidos al 3185322852.

Línea de Emergencias: 123 de la Policía Nacional.