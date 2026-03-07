Resumen: Un bebé tití gris rescatado en Rionegro recibe cuidados en el CAV de Cornare mientras avanza en su proceso de recuperación.

Bebé tití rescatado en Antioquia se aferra a un peluche mientras se recupera

Un pequeño tití gris que fue encontrado solo en zona rural de Rionegro recibe atención especializada tras ser rescatado y trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Cornare.

El primate, que llegó siendo apenas una cría, actualmente se encuentra en un proceso de crianza asistida en el CAV de Cornare, donde profesionales trabajan para garantizar su recuperación y desarrollo antes de que pueda regresar a su hábitat natural.

Durante esta etapa, el pequeño animal se aferra a un peluche que cumple una función clave en su proceso de adaptación. Este objeto ayuda a suplir la necesidad natural que tienen estas especies de permanecer sujetas a sus padres durante las primeras fases de vida.

Según explicó el biólogo de Cornare, Juan Pablo, el tití gris recibe alimentación especializada y acompañamiento permanente para asegurar su crecimiento.

“Este es un bebé tití gris que llegó luego de que un ciudadano lo encontrara en zona rural, solo y sin sus padres. Está en un proceso de atención y crianza asistida en el que abraza a un peluche para suplir su necesidad de estar aferrado a sus padres y recibe la nutrición adecuada para su normal crecimiento y desarrollo”, explicó el especialista.

El siguiente paso en su proceso será avanzar hacia una fase de rehabilitación junto a otros individuos de su especie, lo que permitirá prepararlo para una futura liberación.

“El objetivo es que luego pueda pasar a un grupo de rehabilitación para liberarlo en su hábitat natural”, agregó el biólogo.

Desde Cornare también reiteraron el llamado a la ciudadanía para no intervenir ni retirar animales silvestres de su entorno natural, ya que muchas crías permanecen momentáneamente solas mientras sus padres buscan alimento.

La autoridad ambiental recordó que, en caso de encontrar fauna silvestre en riesgo, lo más recomendable es contactar a las autoridades ambientales para que profesionales realicen la valoración y el manejo adecuado.

🥹🐒 Lo más enternecedor que verás hoy… y sí, nos robó el corazón. 🐵 Este pequeño tití gris llegó a nuestro CAV luego de que una persona lo encontrara solo y abandonado. pic.twitter.com/lJnnswMApu — Cornare (@cornare) March 6, 2026

