Resumen: La muerte de bebé de seis meses en El Espinal, Tolima, es investigada por las autoridades tras conocerse graves signos de violencia y presunto abuso.

Conmoción en Tolima por muerte de bebé de seis meses tras brutal caso de violencia

La muerte de bebé de apenas seis meses en el municipio de El Espinal, Tolima, generó indignación y rechazo en diferentes sectores del país. La menor, identificada como Mia, falleció en una clínica de Ibagué luego de ingresar con graves lesiones que son materia de investigación por parte de las autoridades.

Según los primeros reportes médicos, la niña fue trasladada desde el Hospital San Rafael de El Espinal hasta la Clínica Clinaltec debido a la complejidad de su estado de salud.

Los especialistas detectaron múltiples lesiones físicas, entre ellas fracturas en extremidades, laceraciones y otros signos de violencia que alertaron sobre un posible caso de abuso y agresión.

La muerte de bebé ocurrió pese a los esfuerzos médicos realizados en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, donde permaneció bajo atención especializada durante varias horas. El caso provocó reacciones de rechazo por parte de autoridades locales y entidades encargadas de la protección de la niñez.

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El alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez Montaña, confirmó que la alcaldía freció una recompensa de hasta $10 millones de pesos para obtener información que permita identificar y capturar a los responsables.

Las autoridades informaron que la madre de la menor, una mujer de 25 años, permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones judiciales. De manera paralela, organismos de seguridad adelantan la búsqueda de alias “El Flaco”, señalado como padrastro de la bebé y quien habría desaparecido tras conocerse el caso.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar rechazó lo ocurrido y confirmó la activación de la ruta de protección integral para la menor desde el momento en que se reportó la situación. Además, la entidad hizo un llamado a denunciar cualquier caso de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

La muerte de bebé mantiene consternada a la comunidad del Tolima, mientras crecen las exigencias para que el caso sea esclarecido y los responsables respondan ante la justicia.

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