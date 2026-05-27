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    Corte Suprema niega casa por cárcel a Karen Manrique y deja en firme llamado a juicio de 6 congresistas por corrupción

    Queda en firme el llamado a juicio contra un grupo de políticos que deberán responder ante los estrados por cohecho impropio

    Publicado por: SoloDuque

    corte suprema de justicia
    Corte Suprema niega casa por cárcel a Karen Manrique y deja en firme llamado a juicio de 6 congresistas por corrupción

    Resumen: El alto tribunal resolvió negar la solicitud de la congresista Karen Astrith Manrique Olarte, dejando en firme su reclusión y confirmando el llamado a juicio para un grupo de congresistas y excongresistas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tras reunirse en una sesión extraordinaria, tomó una decisión trascendental que marca el rumbo del proceso penal que se adelanta contra varios legisladores colombianos por presuntos actos de corrupción.

    El alto tribunal resolvió negar la solicitud de la congresista Karen Astrith Manrique Olarte, dejando en firme su reclusión y confirmando el llamado a juicio para un grupo de congresistas y excongresistas.

    El revés judicial para Karen Manrique

    Durante la diligencia, la Corte evaluó el recurso presentado por la defensa de Manrique, el cual buscaba sustituir la medida de detención preventiva intramural, en un centro carcelario, por el beneficio de prisión domiciliaria.

    Sin embargo, por decisión mayoritaria, la Sala negó esta petición. Las autoridades judiciales confirmaron que, una vez se cumplan todas las notificaciones de ley correspondientes, el expediente será trasladado de manera oficial a la Sala Especial de Primera Instancia para continuar con el proceso judicial.

    Los políticos que van a juicio

    Con esta determinación, queda en firme el llamado a juicio contra un grupo de políticos que deberán responder ante los estrados por su presunta participación en el delito de cohecho impropio.

    La lista de los procesados está conformada por los siguientes congresistas y excongresistas:

    Liliana Esther Bitar Castilla

    Juan Pablo Gallo Maya

    Wadith Alberto Manzur Imbett

    Julián Peinado Ramírez

    Karen Astrith Manrique Olarte

    Juan Diego Muñoz Cabrera (Excongresista)

    Este avance procesal representa un paso clave en las investigaciones que adelanta la Corte Suprema para esclarecer y sancionar los presuntos actos de corrupción y entrega de dádivas al interior del Congreso de la República.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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