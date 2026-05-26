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    ¡Urgente! Acaban de matar a un hombre al interior de un taller en Ajizal

    Tras el llamado de alerta de la comunidad, unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá acordonaron la zona para asegurar la escena del crimen.

    Publicado por: SoloDuque

    Un hombre murió tras una riña que desató un tiroteo en Bogotá
    Foto: Archivo
    ¡Urgente! Acaban de matar a un hombre al interior de un taller en Ajizal

    Resumen: Tras el llamado de alerta de la comunidad, unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá acordonaron la zona para asegurar la escena del crimen.

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    Minuto30.com .- Las autoridades del municipio de Itagüí investigan un violento homicidio registrado en la tarde de este martes 26 de mayo. Un hombre perdió la vida tras ser víctima de un ataque sicarial mientras se encontraba al interior de un establecimiento comercial.

    Detalles del crimen

    De acuerdo con versiones preliminares, las autoridades fueron alertadas poco antes de las 2:00 de la tarde de un crimen ocurrido en la entrada principal de la vereda El Ajizal, en las inmediaciones del sector conocido como el Callejón de Julio.

    Al parecer la víctima se encontraba al interior de un taller cuando fue abordada y atacada con arma de fuego, perdiendo la vida en el lugar de los hechos debido a la gravedad de los impactos.

    Presencia de las autoridades

    Tras el llamado de alerta de la comunidad, unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá acordonaron la zona para asegurar la escena del crimen.

    En este momento, personal de criminalística adelanta las labores de inspección técnica del cadáver y la recolección de material probatorio que permita establecer los móviles del homicidio y dar con el paradero de los responsables de este ataque armado.

    La identidad de la víctima aún no ha sido revelada oficialmente.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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