Resumen: Juliana Calderón confirmó que está embarazada y recibió múltiples muestras de apoyo por parte de su familia y seguidores. Sus hermanas, Yina y Leonela Calderón, celebraron públicamente la noticia con mensajes de felicitación y cariño. Aunque la empresaria compartió algunos detalles de la emotiva reacción familiar, aún no ha revelado la identidad del padre del bebé, un tema que sigue generando curiosidad entre sus seguidores.

¡Bebé en camino! Juliana Calderón anuncia que está embarazada y revoluciona las redes: ¿quién es el padre?

Una noticia que hasta hace poco era motivo de rumores terminó siendo confirmada por la propia Juliana Calderón. La empresaria e influenciadora colombiana anunció que está embarazada, una revelación que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores y generó una ola de reacciones en redes sociales.

La confirmación llegó a través de publicaciones compartidas por la creadora de contenido y varios integrantes de su familia, quienes expresaron públicamente la emoción que les produce la llegada de un nuevo miembro al hogar.

Durante los últimos días, los comentarios sobre un posible embarazo habían tomado fuerza en distintas plataformas digitales. Sin embargo, no existía una confirmación oficial por parte de Juliana. La situación cambió cuando comenzaron a aparecer mensajes y felicitaciones de personas cercanas a ella, lo que terminó despejando cualquier duda.

Uno de los primeros nombres relacionados con la noticia fue el del periodista Carlos Ochoa, quien aseguró haber conocido detalles del embarazo tras una publicación realizada por Yina Calderón en sus estados de WhatsApp.

La reacción de sus hermanas

Las muestras de cariño por parte de la familia no tardaron en aparecer. Tanto Yina Calderón como Leonela Calderón compartieron mensajes públicos celebrando la noticia y manifestando su felicidad por la próxima llegada del bebé.

Yina incluso habló del tema durante una transmisión en vivo, donde aseguró que la noticia la sorprendió profundamente. Allí expresó la emoción que siente por la nueva etapa que atravesará su hermana y por el hecho de convertirse nuevamente en tía.

“No ocultamos nada, me siento orgullosa diciendo que Juliana está embarazada”, afirmó.

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Por su parte, Leonela utilizó sus redes sociales para felicitar a Juliana y compartir algunos detalles de la celebración familiar.

Un mensaje cargado de apoyo

La propia Juliana también dejó ver parte de la celebración al compartir un ramo de flores enviado por Yina Calderón. Junto al obsequio apareció una carta en la que la empresaria recibió palabras de respaldo y acompañamiento para el proceso de maternidad que está comenzando.

“Hoy comienza una de las etapas más hermosas de tu vida. Quiero que sepas que admito tu fortaleza, tu amor y la ilusión con la que has esperado este bebé, estoy segura de que serás una mamá maravillosa”, escribió Yina.

El mensaje continuó con una promesa de apoyo permanente durante el embarazo y los meses posteriores al nacimiento.

“Deseo que todo salga muy bien en este momento tan especial y que pronto puedas tener a tu pequeño(a) en tus brazos, sano(a), y rodeado(a) de mucho amor. Recuerda que no estás sola; siempre contarás conmigo para acompañarte”.

Persisten las preguntas sobre el padre del bebé

Aunque el embarazo ya fue confirmado, uno de los aspectos que continúa generando curiosidad entre los seguidores de Juliana es la identidad del padre del bebé.

Hasta ahora, la empresaria no ha entregado información sobre este tema ni ha realizado declaraciones relacionadas con su situación sentimental, por lo que continúan las especulaciones en redes sociales.

El interés por este aspecto de su vida privada también está relacionado con el bajo perfil que Juliana había mantenido en asuntos personales durante los últimos años. Tras la muerte de su expareja, Juan Manuel Rodríguez, la influenciadora optó por mantener reserva sobre su vida sentimental.

Mientras tanto, amigos, familiares y seguidores han inundado sus publicaciones con mensajes de felicitación y apoyo, a la espera de que comparta más detalles sobre esta nueva etapa como madre.