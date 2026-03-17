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    Reprograman partido de la Liga Betplay por culpa de un vuelo que no salió

    Lamentamos los inconvenientes que esta reprogramación cause a terceros, asegura la DIMAYOR

    Publicado por: SoloDuque

    Dayro Moreno, logró llegar a los 225 goles. Foto: Minuto 30
    Reprograman partido de la Liga Betplay por culpa de un vuelo que no salió

    Resumen: La DIMAYOR confirmó que el "Blanco Blanco" de Manizales se quedó varado tras la cancelación de su vuelo por parte de la aerolínea Avianca

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un giro inesperado sacude la jornada 12 de la Liga BetPlay I-2026. El duelo entre Atlético Bucaramanga y Once Caldas, inicialmente pactado para la tarde de este martes 17 de marzo, ha sido aplazado debido a que el equipo visitante no pudo aterrizar en la “Ciudad Bonita”.

    El motivo: Caos aéreo

    La DIMAYOR confirmó que el “Blanco Blanco” de Manizales se quedó varado tras la cancelación de su vuelo por parte de la aerolínea Avianca. Según el comunicado oficial, la falta de soluciones inmediatas por parte de la compañía aérea impidió que el plantel profesional llegara a tiempo para el pitazo inicial de las 6:20 p.m.

    Nueva programación oficial

    Para garantizar la competencia, el máximo ente del fútbol colombiano ha reajustado el calendario de la siguiente manera:

    Nueva fecha: Miércoles 18 de marzo

    Hora: 7:30 p.m.

    Sede: Estadio Américo Montanini (Bucaramanga)

    Declaración de DIMAYOR

    “Lamentamos los inconvenientes que esta reprogramación cause a terceros, pero son situaciones ajenas a la administración que se salen de nuestro control”, expresó la entidad en su comunicado.

    Este cambio afecta no solo la logística de ambos clubes, sino también a los aficionados que ya tenían sus entradas. Se espera que el club bumangués valide la boletería original para el ingreso de mañana miércoles.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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