Resumen: La DIMAYOR confirmó que el "Blanco Blanco" de Manizales se quedó varado tras la cancelación de su vuelo por parte de la aerolínea Avianca

Reprograman partido de la Liga Betplay por culpa de un vuelo que no salió

Minuto30.com .- Un giro inesperado sacude la jornada 12 de la Liga BetPlay I-2026. El duelo entre Atlético Bucaramanga y Once Caldas, inicialmente pactado para la tarde de este martes 17 de marzo, ha sido aplazado debido a que el equipo visitante no pudo aterrizar en la “Ciudad Bonita”.

El motivo: Caos aéreo

La DIMAYOR confirmó que el “Blanco Blanco” de Manizales se quedó varado tras la cancelación de su vuelo por parte de la aerolínea Avianca. Según el comunicado oficial, la falta de soluciones inmediatas por parte de la compañía aérea impidió que el plantel profesional llegara a tiempo para el pitazo inicial de las 6:20 p.m.

Nueva programación oficial

Para garantizar la competencia, el máximo ente del fútbol colombiano ha reajustado el calendario de la siguiente manera:

Nueva fecha: Miércoles 18 de marzo

Hora: 7:30 p.m.

Sede: Estadio Américo Montanini (Bucaramanga)

Declaración de DIMAYOR

“Lamentamos los inconvenientes que esta reprogramación cause a terceros, pero son situaciones ajenas a la administración que se salen de nuestro control”, expresó la entidad en su comunicado.

Este cambio afecta no solo la logística de ambos clubes, sino también a los aficionados que ya tenían sus entradas. Se espera que el club bumangués valide la boletería original para el ingreso de mañana miércoles.