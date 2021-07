VIDEO. “A dónde va a tener plata esa negra”, reprochable caso de racismo en un almacén

En la ciudad de Barranquilla, Atlántico, una mujer denunció un terrible caso de discriminación racial del que habría sido víctima en un reconocido almacén de telas.

Márbel Romero Licona una mujer afro que se dedica a labores de las confecciones en la ciudad de Barranquilla, denunció por medio de un video que fue víctima de un ataque racial cuando ingresó a un local.

Hace un par de días, se dirigió a un almacén para comprar unas telas con las que tenía pensado elaborar unos uniformes. Al llegar al sitio, la mujer le preguntó a uno de los que atendían el negocio si le podían dar una muestra de un tipo de tela y esta persona se habría negado a atenderla.

“El vendedor no me quería atender y cuando me di cuenta yo me retiré y es cuando dice: ‘A dónde va a tener plata esa negra para comprar telas’, contó Márbel a la emisora Sistema Cardenal.

“No hay derecho a la discriminación a menos que pongan un letrero y diga qué tipo de personas van a atander”, añadió la víctima.

“Yo soy cliente de la empresa desde hace muchos años inclusive cuando no tenían tienda acá en Barranquilla yo viajaba a Santa Marta”, dijo la mujer.

Tras la denuncia en Barranquilla la empresa emitió un comunicado

Sobre los hechos, la empresa de telas eminitó un comunicado a la opinió ´pública en donde rechazaron este tipo de acciones por parte de su trabajador: “No toleramos la discriminación bajo ninguna forma”, dice la misiva.

Agrega el comunicado: “El buen trato a las personas y sobre todo a nuestros clientes no tiene excepciones de ninguna naturaleza”.

Luego, la empresa pidió disculpas públicas e indicaron que iniciaron una investigación interna.

Atentos. Directivas del almacen Lafayette presentan excusas públicas ante acciones discriminatorias denunciadas por lederesa afrodescendiente, Marbel Romero Licona. @RuthParejaB pic.twitter.com/JUuVmJMtG8 — VÍCTOR LÓPEZ AROCA (@ExtraNoticiasCo) July 27, 2021

