Disidencias volvieron a aparecer en Ituango: instalaron bandera cerca de zona rural del municipio

Resumen: Autoridades retiraron una bandera alusiva a las disidencias de las Farc instalada en zona rural de Ituango, en el Norte de Antioquia, tras denuncias de la comunidad.

Una bandera alusiva a las disidencias de las Farc fue instalada en zona rural de Ituango, Antioquia, según denunciaron una ONG y un medio de comunicación local. El hecho generó preocupación entre habitantes del municipio debido a la presencia de grupos armados ilegales en este territorio.

De acuerdo con la información conocida, el elemento tendría insignias relacionadas con el Frente 18 ‘Román Ruiz’ de las disidencias de las Farc, estructura armada que mantiene presencia histórica en diferentes sectores rurales de Ituango.

Tras conocerse el reporte, las autoridades se desplazaron hasta el lugar para verificar la situación y adelantar el procedimiento correspondiente.

Según los análisis preliminares, este tipo de acciones serían utilizadas por los grupos armados ilegales para enviar mensajes de control territorial e intimidar a la población civil mediante demostraciones de presencia cerca de la cabecera municipal.

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Las autoridades también recordaron que en Ituango existe una disputa entre diferentes estructuras ilegales por el control de corredores estratégicos y zonas rurales. En el municipio tienen injerencia el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), así como las disidencias de las Farc.

En esta zona del Norte de Antioquia se han registrado recientemente enfrentamientos armados y hechos relacionados con extorsiones, amenazas, homicidios e intimidaciones contra la población civil, atribuidos a estos grupos ilegales.

Por ahora, las autoridades continúan con el monitoreo de la situación de orden público en Ituango y mantienen operaciones en el área rural del municipio.

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