Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Pilas, es fake! Policía Nacional desmiente imágenes falsas sobre supuesta transformación «inclusiva»

    Ante el revuelo generado, la Policía de Colombia utilizó sus canales oficiales para frenar la propagación del rumor

    Publicado por: SoloDuque

    fake poli portada
    ¡Pilas, es fake! Policía Nacional desmiente imágenes falsas sobre supuesta transformación «inclusiva»

    Resumen: "En redes sociales y cadenas de WhatsApp está circulando una imagen con información falsa. La Policía Nacional se rige por la doctrina institucional, en la cual se fundamenta la prestación del servicio de policía y por ende el ejercicio de la profesión policial", precisó la entidad

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En la mañana de este viernes, la Policía Nacional de Colombia tuvo que salir al paso de una creciente ola de desinformación que se tomó las redes sociales (especialmente X) y las cadenas de WhatsApp.

    La institución desmintió categóricamente la veracidad de unas imágenes que mostraban a supuestos uniformados con el cabello teñido de fucsia y atuendos modificados, las cuales venían acompañadas de mensajes que aseguraban que se trataba de una nueva «transformación inclusiva» dentro de la fuerza pública.

    fake poli2

    El origen de la Fake News y la Inteligencia Artificial

    La controversia escaló rápidamente debido a que diversas figuras públicas y políticos, entre ellos el senador Jota Pe Hernández, compartieron y reaccionaron a las imágenes dándolas por ciertas.

    Sin embargo, las verificaciones técnicas y la misma institución confirmaron que se trató de un montaje:

    Las imágenes fueron generadas mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

    Los creadores del contenido falso aprovecharon la coyuntura de un evento interno real de la institución (la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad) para mezclarlo con las imágenes manipuladas y dotar la noticia falsa de una apariencia de credibilidad.

    El pronunciamiento oficial de la Policía

    Ante el revuelo generado, la Policía de Colombia utilizó sus canales oficiales para frenar la propagación del rumor, aclarando que la presentación personal y los lineamientos de los agentes no han sufrido modificaciones de este tipo.

    «En redes sociales y cadenas de WhatsApp está circulando una imagen con información falsa. La Policía Nacional se rige por la doctrina institucional, en la cual se fundamenta la prestación del servicio de policía y por ende el ejercicio de la profesión policial», precisó la entidad.

    fake poli1

    El llamado a verificar las fuentes

    El alto mando policial cerró su comunicado con una invitación directa a la ciudadanía bajo la campaña #RomperLaCadenaDeLaDesinformación.

    Las autoridades recomiendan a los usuarios de redes sociales dudar de imágenes escandalosas que no provengan de fuentes verificadas, evitar reenviar cadenas de dudosa procedencia en plataformas como WhatsApp y consultar siempre los canales y comunicados oficiales antes de dar por cierto un contenido en internet.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.