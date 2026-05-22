¡Pilas, es fake! Policía Nacional desmiente imágenes falsas sobre supuesta transformación «inclusiva»

Resumen: "En redes sociales y cadenas de WhatsApp está circulando una imagen con información falsa. La Policía Nacional se rige por la doctrina institucional, en la cual se fundamenta la prestación del servicio de policía y por ende el ejercicio de la profesión policial", precisó la entidad

Minuto30.com .- En la mañana de este viernes, la Policía Nacional de Colombia tuvo que salir al paso de una creciente ola de desinformación que se tomó las redes sociales (especialmente X) y las cadenas de WhatsApp.

La institución desmintió categóricamente la veracidad de unas imágenes que mostraban a supuestos uniformados con el cabello teñido de fucsia y atuendos modificados, las cuales venían acompañadas de mensajes que aseguraban que se trataba de una nueva «transformación inclusiva» dentro de la fuerza pública.

El origen de la Fake News y la Inteligencia Artificial

La controversia escaló rápidamente debido a que diversas figuras públicas y políticos, entre ellos el senador Jota Pe Hernández, compartieron y reaccionaron a las imágenes dándolas por ciertas.

Sin embargo, las verificaciones técnicas y la misma institución confirmaron que se trató de un montaje:

Las imágenes fueron generadas mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

Los creadores del contenido falso aprovecharon la coyuntura de un evento interno real de la institución (la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad) para mezclarlo con las imágenes manipuladas y dotar la noticia falsa de una apariencia de credibilidad.

El pronunciamiento oficial de la Policía

Ante el revuelo generado, la Policía de Colombia utilizó sus canales oficiales para frenar la propagación del rumor, aclarando que la presentación personal y los lineamientos de los agentes no han sufrido modificaciones de este tipo.

«En redes sociales y cadenas de WhatsApp está circulando una imagen con información falsa. La Policía Nacional se rige por la doctrina institucional, en la cual se fundamenta la prestación del servicio de policía y por ende el ejercicio de la profesión policial», precisó la entidad.

El llamado a verificar las fuentes

El alto mando policial cerró su comunicado con una invitación directa a la ciudadanía bajo la campaña #RomperLaCadenaDeLaDesinformación.

Las autoridades recomiendan a los usuarios de redes sociales dudar de imágenes escandalosas que no provengan de fuentes verificadas, evitar reenviar cadenas de dudosa procedencia en plataformas como WhatsApp y consultar siempre los canales y comunicados oficiales antes de dar por cierto un contenido en internet.