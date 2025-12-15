Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9
    Video

    Bandera del ELN paralizó la Autopista Norte y sembró temor en Girardota

    Alerta en el norte del Valle de Aburrá: una bandera del ELN obligó al cierre temporal de la Autopista Norte en Girardota.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Bandera del ELN paralizó la Autopista Norte y sembró temor en Girardota

    Resumen: El hallazgo de una bandera del ELN en Girardota obligó al cierre temporal de la Autopista Norte y generó congestión vehicular en el Valle de Aburrá.

    La bandera del ELN hallada en la mañana de este lunes 15 de diciembre en jurisdicción del municipio de Girardota, al norte del Valle de Aburrá, generó una alerta de orden público y obligó a las autoridades a cerrar de manera temporal la Autopista Norte, en sentido sur–norte, a la altura del sector de Comfama.

    El hecho fue reportado hacia las 6:30 a.m., cuando ciudadanos alertaron a las autoridades sobre la presencia de una bandera alusiva al grupo armado ilegal en este importante corredor vial que comunica a Medellín con los municipios del norte del área metropolitana.

    Ante el riesgo que este tipo de elementos representa, la Policía ordenó la suspensión inmediata del tránsito, mientras se adelantaban los protocolos de seguridad.

    El cierre provocó alta congestión vehicular, afectando el ingreso y la salida del norte del Valle de Aburrá. Conductores reportaron demoras significativas y largas filas de vehículos durante varias horas.

    Unidades antiexplosivos realizaron la inspección del lugar y, tras las verificaciones pertinentes, descartaron la presencia de artefactos explosivos en el tramo donde fue instalada la bandera del ELN.

    Una vez garantizadas las condiciones de seguridad, las autoridades procedieron a restablecer la movilidad con normalidad.

    Este hecho se enmarca en el paro armado de 72 horas anunciado por el ELN desde el pasado 14 de diciembre, medida que ha generado múltiples alteraciones al orden público en diferentes regiones del país. Según las autoridades, este tipo de acciones buscan intimidar a la población y afectar la libre movilidad.

    Frente a la situación, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que los recientes hechos de violencia en el departamento son consecuencia de una política de seguridad fallida a nivel nacional. “Estos actos afectan la libre movilización de trabajadores, campesinos y visitantes, y generan zozobra en la ciudadanía”, señaló el mandatario.

    Los organismos de seguridad mantienen presencia permanente en los puntos estratégicos del norte del Valle de Aburrá y avanzan en las investigaciones para prevenir nuevos hechos similares.

