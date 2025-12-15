Duelo en Antioquia: Gobernador decreta tres días de duelo por víctimas del accidente en el nordeste

Menú Últimas noticias
    Resumen: El mandatario expresó su profundo dolor por la pérdida de los jóvenes y del conductor, dirigiendo un mensaje de apoyo

    El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha decretado tres días de duelo en todo el departamento en memoria de las 17 víctimas del trágico accidente vial ocurrido en las carreteras del Nordeste, donde un bus que transportaba egresados del Liceo Antioqueño cayó a un abismo.
    Honor a las Víctimas

    Como muestra de respeto y solidaridad con las familias, el Gobernador anunció una medida simbólica para acompañar el luto:

    “Las banderas en los edificios públicos se izarán a media asta en su honor.”

    El mandatario expresó su profundo dolor por la pérdida de los jóvenes y del conductor, dirigiendo un mensaje de apoyo al municipio de Bello:

    “¡Cuando los papás lloran la partida temprana de un hijo, el cielo se estremece! Antioquia decreta tres días de duelo por las víctimas del accidente vial en carreteras del Nordeste… Mis pensamientos y oraciones, así como los de mi familia y mis compañeros de gobierno, están con cada uno de sus seres queridos y con el pueblo Bellanita.”

    La Gobernación continúa brindando apoyo psicosocial y logístico a las familias afectadas mientras se culminan los procesos de identificación de los cuerpos en Medicina Legal.

