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Resumen: Medellín seleccionó 226 bandas para audiciones de Altavoz 2026, que se realizarán en mayo en distintos escenarios.

Arranca la batalla musical: 226 bandas van por un lugar en Altavoz 2026

La escena musical de la ciudad se prepara para uno de sus momentos más importantes con la elección de 226 bandas que participarán en las audiciones del Festival Internacional Altavoz 2026.

Este proceso marca el inicio de una nueva fase en la que los artistas buscarán abrirse camino hacia uno de los escenarios más representativos del país.

Las bandas seleccionadas se presentarán en vivo entre el 15 y el 18 de mayo en dos escenarios clave: el Teatro Comfama San Ignacio y el Teatro Macondo, ubicado en la comuna Doce de Octubre.

Un grupo de jurados especializados será el encargado de evaluar cada propuesta y definir qué agrupaciones avanzan en la competencia.

El proceso hace parte de la convocatoria pública de estímulos para el arte y la cultura, que incluyó varias etapas previas orientadas a garantizar transparencia y participación. En esta fase, serán 21 jurados, distribuidos en distintas categorías musicales, quienes analizarán los proyectos bajo criterios técnicos y artísticos.

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Las propuestas abarcan una amplia variedad de géneros, lo que evidencia la diversidad musical de la ciudad. Entre ellos se incluyen sonidos como rock, rap, metal, electrónica, ska, reggae y otras corrientes alternativas que hacen parte del circuito local.

Quienes logren superar esta etapa clasificarán a los conciertos de Ciudad Altavoz, programados para julio en el teatro al aire libre Carlos Vieco. Posteriormente, los mejores proyectos llegarán al Festival Internacional Altavoz, previsto para octubre, consolidándose como una vitrina clave para el talento emergente.

Desde la institucionalidad se destacó que este tipo de iniciativas buscan fortalecer el ecosistema cultural, promoviendo la circulación artística y generando espacios para visibilizar nuevas propuestas musicales.

Con este proceso, Medellín continúa apostándole al desarrollo cultural y al impulso de sus artistas.

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