Banda Sinfónica de Bello logra segundo lugar en concurso departamental en Antioquia

Resumen: El talento musical de Bello volvió a destacarse en Antioquia con un importante reconocimiento en un concurso que regresó tras años de ausencia.

La Banda Sinfónica de Bello volvió a destacarse en el panorama musical del departamento tras obtener el segundo lugar en el Concurso de Bandas Sinfónicas y Tradicionales “Maestro Luciano Bravo Piedrahita”, realizado en el municipio de El Retiro.

La agrupación, perteneciente a la Escuela de Música de Bello, también recibió el reconocimiento a Director Destacado, otorgado a su director, Jorge Mario Hernández Castro, lo que consolidó su participación como una de las más sobresalientes del certamen.

El evento, que reunió a bandas de diferentes municipios de Antioquia, marcó su regreso tras más de una década sin realizarse, convirtiéndose nuevamente en un escenario clave para el fortalecimiento de los procesos musicales en la región. En este contexto, la Banda Bello logró posicionarse entre las mejores, reflejando el trabajo formativo y artístico que se desarrolla en el municipio.

Desde la administración local destacaron que este resultado es producto del compromiso y la disciplina de los músicos, así como del acompañamiento institucional a los procesos culturales. La agrupación hace parte de una estrategia que busca impulsar el talento de niños y jóvenes a través de la formación musical.

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El concurso rindió homenaje al maestro Luciano Bravo Piedrahita, figura reconocida por su aporte al movimiento bandístico en Antioquia. Además, contó con la participación de delegaciones provenientes de municipios como La Ceja, Marinilla y Rionegro, entre otros.

La Banda Sinfónica de Bello, creada en 2005, ha mantenido una trayectoria constante en escenarios nacionales e internacionales, consolidándose como un proyecto cultural de impacto social.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo estos espacios de formación, que permiten proyectar el talento local y promover el desarrollo cultural en el territorio.

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