Resumen: La Policía de Bogotá capturó en Barrios Unidos a seis integrantes de una banda dedicada al hurto de motocicletas, recuperando siete vehículos. Cuatro de los detenidos son extranjeros.

Duro golpe al robo de motos en Bogotá: Capturan a seis de una banda y recuperan siete vehículos

La Policía Metropolitana de Bogotá asestó un duro golpe al hurto de motocicletas con la captura de seis personas en la localidad de Barrios Unidos, desmantelando una banda dedicada a este delito.

El operativo se desencadenó tras una alerta de hurto y el rastreo de un vehículo robado mediante su sistema GPS.

Al llegar a la ubicación señalada por el GPS, las autoridades encontraron una vivienda que funcionaba como centro de acopio y desguace.

En el lugar, la Policía no solo recuperó el vehículo recién hurtado, sino que halló seis motocicletas más, de las cuales dos tenían reporte de robo.

El procedimiento permitió la captura de seis personas: cuatro de nacionalidad extranjera y dos colombianos.

Dos de los capturados ya contaban con antecedentes por hurto. Además, dos de los implicados fueron encontrados en flagrancia desmantelando partes y accesorios de las motocicletas.

Los capturados y todo el material probatorio, incluyendo las motocicletas y autopartes recuperadas, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades destacaron que, en lo corrido del 2025, el hurto a motocicletas se ha reducido en un 22% en Bogotá, logrando la recuperación total de 1.041 motos.

