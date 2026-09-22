El profesor y el rabino habrían sido asesinados, descuartizados y abandonados por la misma fracción del Tren de Aragua

Resumen: Los delincuentes que le quitaron la vida al docente —quien fue asesinado como represalia por su invaluable labor social rescatando jóvenes de las drogas— son señalados ahora por la muerte de Nunchem Aber

Banda del Tren de Aragua que asesinaron al profesor Santiago Ángel estarían detrás del crimen del rabino hallado en un armario

Minuto30.com .- Revelaciones recientes apuntan a un escabroso vínculo criminal en Bogotá. Las investigaciones de las autoridades indican que los mismos integrantes del Tren de Aragua responsables del asesinato del profesor Santiago Ángel, también estarían involucrados en la tortura y muerte de un rabino norteamericano ocurrida el pasado mes de abril.

De acuerdo con los detalles del caso, el accionar de esta estructura criminal evidencia la siguiente radiografía delictiva:

Conexión criminal: Los delincuentes que le quitaron la vida al docente —quien fue asesinado como represalia por su invaluable labor social rescatando jóvenes de las drogas— son señalados ahora por la muerte de Nunchem Aber, un ciudadano judío-estadounidense que se encontraba de visita en Colombia.

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El autor intelectual: La investigación sostiene que la orden directa para torturar y ejecutar al extranjero fue emitida por alias ‘Osmer’. Este sujeto es catalogado como el segundo al mando del Tren de Aragua y el principal jefe del entramado de homicidios, extorsiones, desapariciones y plazas de vicio en la capital del país.

La lupa de Estados Unidos: Ante la gravedad de los hechos y la nacionalidad de la víctima, el gobierno norteamericano sigue de cerca el desarrollo del proceso judicial. Se espera que, con el avance de las pesquisas, la justicia estadounidense solicite formalmente la extradición de los miembros de la banda implicados en este crimen.

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El hallazgo, revelado a través de Noticias RCN, reafirma la peligrosidad y el alcance de esta red delincuencial transnacional, mientras la ciudadanía y la comunidad internacional claman por el pronto esclarecimiento de ambos homicidios.

Rabino Nuchem Yisrael Eber hallado muerto dentro de un armario

Desapareció en el norte y fue hallado sin vida en el sur; el rabino estadounidense de 51 años que fue torturado y asesinado en Bogotá por la misma facción del Tren de Aragua responsable de la muerte del profesor Santiago Ángel.

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El religioso, quien viajó a Colombia procedente de la comunidad judía de Boro Park en Nueva York, fue visto con vida por última vez el 21 de abril de 2026. Los reportes señalan que ese día salió del lugar donde se hospedaba, ubicado en el norte de la capital. Apenas 24 horas después, el 22 de abril, su cuerpo fue localizado en el extremo opuesto de la ciudad. Las autoridades lo encontraron con severos signos de violencia oculto dentro de un armario abandonado en plena vía pública, justo en la frontera entre las localidades de Bosa y Kennedy.