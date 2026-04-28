Resumen: La consternación embarga a la comunidad judía tanto en Colombia como en Estados Unidos tras la confirmación de una noticia escalofriante. El rabino, turista estadounidense, reportado como desaparecido en Bogotá fue hallado sin vida, con aparentes signos de violencia extrema y desmembrado, al interior de un armario abandonado en plena vía pública de la localidad de Bosa.

El cuerpo desmembrado en el armario en Bogotá era de un rabino reportado desaparecido: se conocen más detalles

Minuto30.com – La consternación embarga a la comunidad judía tanto en Colombia como en Estados Unidos tras la confirmación de una noticia escalofriante. El rabino, turista estadounidense, reportado como desaparecido en Bogotá fue hallado sin vida, con aparentes signos de violencia extrema y desmembrado, al interior de un armario abandonado en plena vía pública de la localidad de Bosa.

Se conocen los pormenores de este aterrador crimen que ha encendido las alarmas de las autoridades locales e internacionales.

¿Quién era la víctima?

La dolorosa identificación de los restos, avalada por voceros de la comunidad, permitió establecer que se trata de Nuchem Yasir Ebeth, también conocido por medios comunitarios como el rabino Nachum Yisrael Eber z”l, un hombre de 51 años de edad.

El occiso era un respetado integrante de la comunidad judía ultraortodoxa jasídica de Belz, radicada en el tradicional sector de Boro Park en Nueva York. De acuerdo con las informaciones preliminares, el rabino había viajado recientemente a Colombia con el propósito de apoyar a las comunidades judías en el país y conocer la ciudad.

Una cita y un rastro perdido en el norte de Bogotá

El misterio en torno a su violenta muerte comenzó la noche del martes 21 de abril de 2026. Los videos de las cámaras de seguridad del lugar donde se hospedaba, ubicado en el norte de la capital, registraron sus últimos movimientos:

La salida: Exactamente a las 9:07 p.m., el rabino salió del inmueble, presumiblemente para cumplir con una cita que tenía programada a esa hora.

La desaparición: Desde ese instante, su teléfono se apagó. Sus familiares, allegados y activistas perdieron todo tipo de comunicación con él, lo que desencadenó de inmediato una intensa alerta de búsqueda en redes y autoridades.

El “crimen del armario” en el sur de la ciudad

La desesperada búsqueda tuvo el peor de los desenlaces. Días después de su extraña desaparición, las autoridades recibieron el reporte sobre un inusual mueble abandonado en las calles del sur de Bogotá.

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Al llegar al sitio y acordonar la zona, los peritos forenses realizaron el dantesco descubrimiento dentro de un armario. En su interior yacían los restos de un hombre que, según las versiones oficiales, presentaba signos de tortura y fue desmembrado. Tras confirmarse que las características coincidían con el turista desaparecido, la noticia sacudió a los miembros de las comunidades judías en Estados Unidos, Canadá, Israel y Colombia.

¿Qué hay detrás de este asesinato?

Debido al perfil de la víctima y la extrema sevicia con la que fue perpetrado el asesinato, sumado a la complejidad de trasladar y abandonar un mueble con un cuerpo en su interior, se evalúan múltiples frentes.

Entre las hipótesis que manejan las autoridades para establecer el móvil del crimen se encuentran:

Un ataque perpetrado por una estructura criminal local (posiblemente bajo modalidades de engaño o hurto agravado).

Un ataque dirigido de manera premeditada hacia su persona.

La posibilidad de un acto de terrorismo motivado por el odio religioso o su condición de líder espiritual, un temor que ya ha comenzado a generar profunda preocupación y alertas en varios sectores de la comunidad.

Mientras la Fiscalía y Medicina Legal consolidan los dictámenes oficiales, la comunidad judía exige respuestas prontas y justicia implacable para que los responsables de este atroz homicidio sean capturados.